Wir haben uns schon gefragt, ob Apple ein traditionelles Event für seine kommenden Mac-Ankündigungen abhalten oder die Produkte direkt per Pressemitteilung und im Apple Store veröffentlichen wird, vielleicht im Laufe mehrerer Tage.

Ein Tweet von Greg Joswiak, Apples Senior VP of Worldwide Marketing, scheint Letzteres zu bestätigen und deutet darauf an, was angekündigt werden wird. Er sagt einfach: “Mac (Smiley) your calendars! Wir haben eine aufregende Woche voller Ankündigungen vor uns, die am Montagmorgen beginnt. Bleiben Sie dran…” Joswiak erlaubt sich ein kleines Wortspiel mit “Mac” und “mark”, im Sinne von “notieren”, “eintragen”. Aber so kann es kein Missverständnis geben, worum es sich in den Ankündigungen handeln wird. Auf die kommenden Macs weist auch der zwinkernde Finder hin. Dieses Symbol nutzt Apple des Öfteren künstlich entfremdet, um eine Assoziation mit dem Mac herzustellen.

Besonders interessant ist Montag, der 28. Oktober. An diesem Tag wird Apple iOS 18.1 und macOS 15.1 veröffentlichen – die ersten Versionen mit Apple Intelligence – sowie die neue Hörhilfefunktion für die Airpods Pro 2. Obwohl dies bereits bekannt ist, werden die Betriebssystem-Updates wahrscheinlich Teil des ersten Tages von Apples „aufregender Woche der Ankündigungen“ sein.

Wir erwarten, dass mehrere neue Macs vorgestellt werden. Es dürfte einen neuen iMac mit M4-Prozessor, ein neues Macbook Pro mit M4-, M4 Pro- und M4 Max-Chips sowie einen neu gestalteten Mac Mini mit M4- und M4 Pro-Prozessoren geben. Vor allem der Mac Mini könnte interessant sein, da erwartet wird, dass er die erste größere Designänderung seit Jahren erfährt. Zudem sind die neuen Macbooks Pro M4 mehr als bestätigt, da mehrere Exemplare in Russland “vom Laster gefallen” sind.

Es ist ungewöhnlich, dass Apple keine Keynote für mehrere Ankündigungen plant. In der Vergangenheit hat das Unternehmen selbst bei der Vorstellung von nur drei Produkten eine kurze Keynote abgehalten. Die kürzeste war „Scary Fast“ im letzten Oktober, die gerade einmal eine halbe Stunde dauerte. Mit einem Portfolio von drei neuen Macs und einem iPad hätte Apple locker eine Stunde Bühnenzeit füllen können.

