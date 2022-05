Mit aktuellen Produktneuheiten, Branchentrends und viel Know-how für erfolgreiches Handeln gestaltete ElectronicPartner vom 29. bis 30. April 2022 seinen ersten Kongress. "Nach pandemiebedingter Pause bot unser umfassendes Programm aus Workshops, Vorträgen, Ausstellung und Abendveranstaltung zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken und zum Wissenstransfer", berichtet Vorstand Karl Trautmann. Während des Auftaktplenums fanden Trautmann und seine Vorstandskollege Friedrich Sobol dabei motivierende, aber auch deutliche Worte zu Themen wie Lieferantenaktivitäten im Bereich Direct to Consumer sowie zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen.

Daneben bildeten die zukünftigen Strategien für die Marken EP: und Medimax einen Schwerpunkt des Kongresses. Beispielsweise stellt die Verbundgruppe den Markenauftritt von EP: komplett neu auf. Dazu Friedrich Sobol: "Die Kernkompetenzen wie Regionalität, Beratung, Service und Nachhaltigkeit versehen wir dabei mit einem frischen Claim. Mit 'EP: Einfach persönlicher.' entsteht noch mehr Nähe zwischen dem EP:Fachhändler als 'local hero' und seinen Kunden." Bei Medimax geht ElectronicPartner mit der Aussage "Mehr Mensch. Mehr Technik." in die zweite Runde - unter anderem mit einer zeitgemäßen Weiterentwicklung des Look and Feels im Außenauftritt. Die gesamte Bildsprache soll hochwertiger wirken und neue Kundengruppen ansprechen. Nach der Privatisierung und Überführung in eine reine Franchiseorganisation, startet Medimax nun mit einer umfassenden Kampagne zur Gewinnung neuer Franchisepartner in die Akquise-Phase.

Nachhaltigkeitsinitiative für EP-Händler

Weitere Themenschwerpunkte auf dem Kongress bildeten die gezielte Kundenwerbung auf der einen und eine größere Work-Life-Balance für Mitarbeiter auf der anderen Seite. Auch dem Thema Nachhaltigkeit wurde im Rahmen der Initiative "Go green" viel Raum gegeben. Die Fachhändler kümmern sich dabei persönlich und vor Ort darum, dass Geräte repariert anstatt weggeworfen werden, engagieren sich in der Energieberatung und bei lokalen Projekten für den Umweltschutz. "Eine vertrauensvolle Beziehung zum Fachhändler ermöglicht es dem Kunden, für sich die beste und nachhaltigste Kaufentscheidung zu treffen", sagt dazu Friedrich Sobol und fasst zusammen: "In einer Zeit, in der Service scheinbar allgegenwärtig ist, macht Persönlichkeit den Unterschied."

Mit einer Summe von 600.000 Euro beteiligt sich ElectronicPartner zudem langfristig am Projekt "Mittelstand & Moor". Damit leistet die Verbundgruppe einen entscheidenden Beitrag zur CO2-Reduktion. Moore binden weltweit doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen. Rund 200 Hektar trockengelegte Moorlandschaft werden in den kommenden Jahren durch Wiederbewässerung im Rahmen des Projektes renaturiert. Bei der Fläche, die renaturiert werden soll, handelt es sich um einen ehemaligen Truppenübungsplatz ca. 60 Kilometer südlich von Berlin bei Jüterbog. Die CO2-Speicherung eines intakten Moores pro Jahr und Hektar beträgt bis zu 15 Tonnen.

Von Besuchern des ersten EP-Kongresses bekam die Verbundgruppe positive Resonanz: "Das Konzept passt perfekt zur aktuellen Situation: kompakt, tolle Atmosphäre, sehr gut strukturiert, spannende Workshops und interessante Produkthighlights", erklärt Heinrich Tegtbüring, Inhaber von EP:Rönneberg in Wittingen, und ergänzt: "Die Organisation hinter dem Kongress ist wirklich gelungen. Ich habe mir ganz einfach über das Buchungstool meinen persönlichen Zeitplan erstellt und arbeite diesen jetzt entspannt ab. Zwischendurch bleibt immer wieder Zeit für Gespräche." Auch Sven Degen, Inhaber von EP:Loevenich in Jülich, ist von dem neuen Veranstaltungsformat überzeugt: "Wenn man überlegt, was in Anbetracht von Corona aktuell möglich ist, wurde der Kongress optimal gestaltet. Alle fühlen sich wohl, sind deutlich entspannter und genießen die persönlichen Begegnungen."

"Politische und wirtschaftliche Situation bleibt herausfordernd"

Auch die Aussagen von EP-Vorstand Karl Trautmann zu den politische Rahmenbedingungen, mit denen sich der Fachhandel in der letzten Zeit konfrontiert sah, stießen auch Zustimmung. "Endlich macht mal jemand eine klare Ansage in Richtung Politik und spricht Versäumnisse an. Außerdem haben die Herren sehr gut zusammengefasst, was wir in den kommenden Monaten an Unterstützung brauchen und wo wir selbst gezielt anpacken müssen", erklärt Thomas Schmid, Inhaber von Medimax in Lüneburg. Sein Kollege Steve Reifenberger, Inhaber von Medimax Nettetal, freut sich ebenfalls über die Aufbruchstimmung: "Für mich war es wichtig, am Kongress und am Medimax Kick-off persönlich teilzunehmen. Hier wurden viele spannende, richtungsweisende Themen angesprochen. Wir müssen jetzt an die Trends von morgen denken und uns auf diese vorbereiten - dafür hat Medimax überzeugende Projekte in der Pipeline."

Nach eineinhalb Tagen geballtem Wissenstransfer klang der Kongress mit einer großen Abendveranstaltung aus. Die Teilnehmer feierten unter dem Motto "Hello Again" bei einem abwechslungsreichen Musik- und Showprogramm ihr Wiedersehen. "Wir sind mit dem Kongresswochenende ausgesprochen zufrieden und das gilt auch für unsere Mitglieder und Lieferantenpartner, was wir zahlreichen positiven Feedback-Stimmen entnehmen können", bilanziert Karl Trautmann. "Auch wenn die politische und wirtschaftliche Situation weiterhin herausfordernd für alle ist, war die Stimmung an den beiden Tagen hervorragend. Alle Mitglieder, Franchise- und Industriepartner haben von dem intensiven persönlichen Austausch profitiert", fasst er zusammen.