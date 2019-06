Auf der Position der Market Managerin unterstützt Julia Krügers CenturyLink-Kunden aus Mittel- und Osteuropa in ihren Bemühungen, Digitalen Transformation voranzutreiben.

Für Julia Krügers, die Ihre Karriere in der IT-Industrie 2003 bei Philips Business Communications startete, zählt die DACH-Region zu den wichtigsten Wachstumsmärkten in Europa: "Wir werden hier künftig verstärkt Enterprise-Kunden adressieren, die für ihre digitale Transformation und ihr weltweites Standortnetz einen ebenso leistungsstarken wie etablierten Partner suchen. Wir können sowohl mit der Reichweite unseres globalen Netzwerkes als auch einem breiten Portfolio an skalierbaren IT-, Cloud- und Managed Services punkten. Wir unterstützen damit Unternehmen darin, ein digitales Ökosystem aufzubauen - ohne die Komplexität und Kosten für die Integration und das Management verschiedener Technologien, Services und Anbieter."

CenturyLink ist ein US-amerikanischer Glasfasernetzbetreiber und Telekommunikationsanbieter für globale Unternehmenskunden in über 60 Ländern weltweit. Das eigene Glasfasernetz hat eine Gesamtlänge von über 725.000 km. Darüber sind über 1.000 Gebäude an mehr als 2.200 öffentliche und private Rechenzentren direkt angebunden.

