In ihrer Funktion als Marketingleiterin DACH bei Sophos wird Daniela Stolz an Justine Lewis, Vice President Worldwide Field und Channel Marketing, direkt berichten.

Stolz ist bereits im April 2019 zur stellvertretende Marketingleiterin von Sophos für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) ernannt worden. Sie ist seit 2012 als Marketingspezialistin bei dem britischen Anbieter beschäftigt, zuvor war sie bei dem 2011 von Sophos übernommenen Security-Spezialisten Astaro tätig.

Stolz hat einen Abschluss als Diplom Betriebswirtin Marketing-Kommunikation von der Hochschule Pforzheim. Für ihr besonderes Engagement im Bereich IT und Digitalisierung wurde sie 2017 im Bereich Young Leader mit dem "Women of the Year Award" (Silber) geehrt.

Sophos hat in letzter Zeit häufiger als sonst mit Personalwechseln zu tun: Erst im Februar 2019 hat Sven Janssen die Position des Directors Channel Sales DACH von Helmut Nohr übernommen. Und seit Mai 2019 agiert Frank Pütz als Regional Vice President Sales DACH bei Sophos (ChannelPartner berichtete).

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 (April bis Juni 2019) schloss Sophos mit einem gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,7 Prozent gestiegenen Umsatz in Höhe von 180,2 Millionen Euro. Statt eines Bruttogewinns von 7,3 Millionen Euro - wie im Vorjahr - musste der britische Anbieter im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 Verluste in Höhe von vier Millionen Euro hinnehmen - bedingt durch Abschreibungen, Aktienoptionen und sonstige Maßnahmen.

Erst Anfang Juli 2019 hat Sophos ein neues Partnerprogramm ins Leben gerufen (ChannelPartner berichtete).