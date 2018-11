Der Netzwerkhersteller Cisco Systems hat auf dem diesjährigen Partner Summit 2018 in Las Vegas einige neue Produkte vorgestellt und bestehende um aktuelle Funktionen erweitert. So wurde die Catalyst 9000 Serie um einen neuen drahtlosen Controller ergänzt. Der Catalyst 9800 Series Wireless Controller soll sich besonders flexibel einsetzen lassen, sowohl On-Premise, in der Cloud oder auch virtuell eingebettet in Catalyst 9000 Switches.

Dazu kommt der neue Catalyst 9200 Switch, der sich an kleine und mittlere Kunden richtet. Er soll das sogenannte Intent-based Networking unterstützen, das laut Cisco einen "grundlegenden Wandel für den Aufbau und das Management von Netzwerken" darstellt. Nach Aussage von Sachin Gupta, Senior Vice President, Product Management, Enterprise Networking bei Cisco, stehen damit "Intent-basierte Netzwerke nun für alle Kunden überall zur Verfügung". IT-Abteilungen erhielten so die "benötigten Werkzeuge, um das Netzwerk zu automatisieren und durchgängig zu betrachten".

UCC und Cloud-Security

Als "Unified Communications auf Steroiden" bezeichnete Anton Michael Doeschl, Architecture Lead Collaboration bei Cisco in Deutschland, die ebenfalls in Las Vegas vorgestellte neue Cloud-Telefonie-Lösung von Cisco. "Ob für einen einfachen Telefonanruf oder die integrierte Zusammenarbeit über mehrere Zeitzonen hinweg: Cisco Collaboration bietet die dafür nötigen Cloud-Services und -Produkte - skalierbar und kostengünstig", so Doeschl.

Die neue Lösung Cisco BroadCloud Calling soll eine Cloud-basierte Telefonanlage mit allen Vorteilen einer traditionellen PBX sein. Sie richtet sich an Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitern. Dazu kommt unter anderem eine neue Calling-App für Service-Provider und ihre Kunden, die Standardfunktionen wie Stummschaltung, Weiterleiten und Wählen per Mausklick sowie Extras wie hochauflösende Videoanrufe ermöglicht.

Noch vor Jahresende soll zudem auch Cisco SD-WAN Security für Microsoft Office 365 erhältlich sein. Die Lösung soll unter anderem wichtige Security-Funktionen wie eine anwendungsorientierte Enterprise-Firewall, Intrusion Prevention sowie URL-Filterung zum Schutz des Cloud-Office-Pakets von Microsoft bieten.