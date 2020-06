Die Fujitsu Technology Solutions GmbH mit Sitz in München stellt ihr aktualisiertes Angebot an Business-Notebooks vor. Alle neuen Lifebook- und Stylistic-Modelle haben nun die Intel Core-Prozessoren der zehnten Generation an Bord und sind mit Wi-Fi 6 und eSIM-Kompatibilität auf dem neuesten Stand.

Das neue Lifebook U7310 legt den Fokus auf die Sicherheit unterwegs und verfügt über Fujitsus biometrische PalmSecure-Authentifizierung, eine per Infrarotkamera ausgelöste automatische Sperre wenn sich der Benutzer entfernt, und einer mechanischen Abdeckung der eingebauten Webcam.

ePrivacy-Filter gegen visuelles Schnüffeln

Neben dem als weitere Sicherheitsfunktion integrierten Stealth-Modus, verfügt das Lifebook U7310 über einen ePrivacy-Filter, der per Tastendruck unbefugten Mitlesern den Blick auf den 13,3-Zoll-Bildschirm durch eine Verengung des Sichtfelds verwehrt.

„Jeder, der schon einmal unterwegs ein Notebook genutzt hat, hat wahrscheinlich bereits erlebt, wie Fremde unwillkommene Blicke auf den Bildschirm werfen“, ergänzt Rüdiger Landto, Head of Client Business Europe bei Fujitsu. „Bis jetzt war die Lösung dafür ein umständlicher Plastikfilter. Der neue integrierte ePrivacy-Filter im Fujitsu Lifebook U7310 wird auf Knopfdruck aktiviert und verengt einfach digital das Sichtfeld des Bildschirms."

"Diese Funktion liefert die Gewissheit, auch an öffentlichen Orten sicher mit Ihrem Notebook an vertraulichen Informationen arbeiten zu können - ohne neugierige Mitleser“, ergänzt Landto.

Federleicht und ultramobil

Fujitsu hat auch das leichte 13,3-Zoll-Lifebook U9310 sowie das konvertierbare U9310X aktualisiert. Obwohl mit den neue, schnelleren Prozessoren und ganztägiger Akkulaufzeit ausgestattet, wiegt das Lifebook U9310 weiterhin nur 920 Gramm und kann so seinen Platz in der Elite der Leichtgewicht-Klasse rechtfertigen.

Mit Windows 10 Pro ausgestattet soll das konvertible Lifebook U9310X besonders Manager und Vielreisende mit Bedarf an Rechenleistung ansprechen. Es vereint den Komfort eines traditionellen Notebooks mit vollwertiger Tastatur und die Möglichkeit, es in ein Tablet samt Stift zu klappen. Trotzdem soll das Lifebook U9310X laut Fujitsu immer noch leichter sein, als viele 10-Zoll-Tablets mit zusätzlicher Tastatur.

In der Neuauflage bekam auch Fujitsus Stylistic Q7310 unter anderem ein völlig neues, IP42-konformes Gehäuse, welches das Tablet gegen Spritzwasser schützt. Das 2-in-1-Gerät mit dem 13,3-Zoll-Bildschirm ist in der Top-Ausstattung neben neuen i7-CPUs von Intel auch mit 4K-Stift, Fingerprint-Sensor und einem optionalen beleuchteten Tastatur-Dock verfügbar.

Alle Geräte sind über Fujitsu und bei ausgewählten Vertriebspartnern erhältlich. Die Preise variieren je nach Modell sowie Spezifikation und starten ab 899 Euro UVP. Mehr Informationen über die diversen Varianten finden sich unter diesem Link.