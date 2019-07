Ab sofort leitet Nirsa Navid als Director A/CH die Geschicke von Relicense in den Alpenländern. Ihr Fokus liegt auf der Unterstützung der Partner, um die Nachfrage nach "Gebrauchtsoftware" zu befriedigen.

Hirsa Navid kommt aus dem SAM-Bereich (Software Asset Management). Dort war sie 20 Jahre lang im Projektmanagement in diversen nationalen und internationalen Projekten tätig unter anderem bei der SV Chipkarte GmbH und bei Beko Engineering & Informatik. Seit knapp zehn Jahren befasst sich Hirsa Navid intensiv mit dem Thema Lizenzmanagement und hat vor allem im öffentlichen Sektor SAM-Projekte erfolgreich durchgeführt.

Die vergangenen fünf Jahre arbeitete sie als strategische Lizenzmanagerin bei den Österreichischen Bundesbahnen. Für die konzernweite Einführung eines SAM-Tools erhielt sie 2016 den begehrten SAMS-Europe-Award und 2017 den SAM Innovation Award für ein neuartiges Modell der Reifegradanalyse im Lizenzmanagement. Seit Oktober 2018 ist Hirsa Navid bei der Relicense AG in Wien tätig.

Thomas Bauer, CEO von Relicense, erklärt die Personalie: "Hirsa Navid stellte bereits als Senior Consultant den Hebel der Relicense AG in unseren beiden Nachbarländern Österreich und Schweiz auf Erfolg. In ihrer neuen Position kann sie ihr tiefes Wissen und ihr großes Netzwerk im Bereich Lizenzen noch gewinnbringender für uns und unsere Kunden einsetzen. Mit ihrer Expertise schaffen wir bei den Unternehmen ein neues Bewusstsein für das Thema Software-Lizenzen aus dem zweiten Markt. Zudem stärken wir mit Hirsa Navid unsere führende Marktposition in den Alpenländern. Unsere Ziele stehen weiter auf Wachstum und Expansion."

Navid zu ihrer neuen Position: "Der Gebrauchtsoftwaremarkt in Österreich und der Schweiz ist aktuell sehr spannend, da viele Kunden sich Alternativen zu den Neulizenzen der großen Hersteller suchen. Ich freue mich, diese Region gemeinsam mit den Spezialisten im Headquarter weiterentwickeln zu dürfen. Wir werden viele Kunden auf ihrem Weg in eine neue Software-Zukunft unterstützen und ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite stehen sowie unsere Partner am Wachstumsmarkt teilhaben lassen."