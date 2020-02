Nachdem die Microsoft-Tools Word, Excel und PowerPoint bislang als einzelne Apps für Smartphones und Tablet-PCs zur Verfügung standen, vereint der Redmonder Konzern die drei Anwendungen nun in seiner Microsoft Office App für Android. Die Software steht ab sofort im Google Play Store zum Download bereit.

Mit dem App-Paket können Nutzer gemeinsam mit Kollegen und Freunden Office-Dokumente erstellen und bearbeiten. An Bord sind außerdem unterschiedliche Vorlagen für Präsentationen oder Lebensläufe. Dokumente können im persönlichen Cloud-Speicher abgelegt oder daraus aufgerufen werden. Die Microsoft Office App macht außerdem Gebrauch von den Features der Smartphone-Kamera. So können Nutzer beispielsweise ein Dokument oder eine Tabelle fotografieren und diese mit Hilfe der Office-Lens-Funktion in eine editierbare Datei verwandeln.

Aus Fotos oder Dokumenten erstellt die App auf Wunsch außerdem PDF-Dokumente, die mit dem Fingerabdruck signiert werden können. Einen QR-Code-Scanner und die Möglichkeit, Dateien mit dem PC oder anderen Mobilgeräten zu teilen, ist ebenfalls an Bord. Die Office-App benötigt mindestens eine der letzten vier Android-Hauptversionen für ARM-basierte oder Intel x86-Prozessoren sowie ein Gigabyte Arbeitsspeicher.

