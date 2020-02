Offenbar ist die Stelle des Channel-Chefs bei Citrix ein Schleudersitz. Peter Goldbrunner, Sonja Reindl-Hager, Jens Lübben, Torben Sebens, Carsten Böckelmann, Harald Knapstein, Jorge Soares - die Liste der ehemaligen Inhaber dieses Amtes bei Citrix ist lang. Seit dem 1. Februar 2020 bekleidet nun wieder eine Frau diesen Position: Elke Ringler.

Ihre berufliche Karriere startete die ausgebildete Juristin 2000 in der Rechtsabteilung von Citrix. Seitdem hatte sie verschiedene Positionen im Unternehmen inne. Und da sie bei Vertragsverhandlungen eng mit den Business-Partnern von Citrix zusammenarbeitete, entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Channel und wechselte in die Vertriebsabteilung.

Zunächst baute Ringler den ISV-Channel in Deutschland auf, um dann ins Distributionsmanagement einzusteigen. 2018 übernahm sie überdies die Verantwortung für das Cloud Partner Recruitment und für die Microsoft-Allianzen in Mitteleuropa. Als Citrix Partner Director Central Europe folgt sie auf Jorge Soares, der zu der Data Management Company Stibo Systems wechselte.

Elke Ringler wird an Daren Finney, Vice President, EMEA Partner Sales bei Citrix berichten, der sich schon sehr freut, seine langjährige Kollegin auf der neuen Position begrüßen zu können: "Mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement ist sie genau die Richtige, um dem Channel-Business von Citrix in Central Europe neuen Schub zu verleihen. Elke ist bei Partnern und Kollegen gleichermaßen beliebt und im Channel-Geschäft kennt sie sich aus wie kaum ein anderer - davon werden wir sehr profitieren", so Channel-Chef.

Die neue DACH-Channel-Chefin freut sich darauf, auch in der neuen Position ihr Bestes zu geben und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kollegen und Partnern fortzusetzen: "Ich bin nun schon seit 20 Jahren bei Citrix und das zeigt, wie gut man sich in diesem Unternehmen entwickeln kann", meint Ringler. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird die Unterstützung des Citrix-Channel-Ökosystems bei der Transformation der Geschäftsmodelle in Richtung Services sein: "Hier gibt es interessantes Geschäftspotenzial für unsere Partner", so Ringler.

Darüber hinaus soll sie vom Standort München aus Citrix' Partnergeschäft mit Distributoren, Resellern, MSPs und Systemintegratoren in Mitteleuropa ausbauen. Damit ist die gesamte Führungsmannschaft bei Citrix weiblicher geworden: Petra-Maria Grohs führr das Deutschland-Geschäft und Bronwyn Hastings das weltweite Channel-Business bei dem Softwarehersteller an.