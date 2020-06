Die DexxIT GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Duttenhofer Gruppe, übernimmt ab sofort den Vertrieb des Silicon Power Sortiments. Zum Angebot gehören unter anderem SSD-Speicherlösungen für Ultrabooks, Tablet Computer sowie Mini- und Desktop-PCs.

Besonders interessant für Anwender kompakter Endgeräte, wie etwa Ultrabooks, Tablet Computer und Mini-PCs sind die SSD-Lösungen von Silicon Power. So eignen sich beispielsweise die Modelle der Ace A55-Serie als Ersatz für ältere Festplatten, da sie mit einer SATA III-Schnittstelle aufwarten. DexxIT bietet sie mit unterschiedlichen Kapazitäten von 64 GB bis 2 TB an.

SATA-SSD bis 2 Terabyte

Die stabilen und stoßfesten SSDs sind gerade einmal 7 mm dick, mit einem Original-Controller und speziellem 3D-NAND-Flash ausgestattet und lassen sich einfach und schnell einbauen, versprechen die Würzburger. Über die SATA III-Schnittstelle (6 GB/s) ermöglicht die Ace A55 schnelleres Hochladen des Systems, kürzere Ladezeiten von Anwendungen und eine insgesamt schnellere Datenübertragung.

Die SLC Cache-Technologie soll zudem für Leistungssteigerung und längere Lebensdauer sorgen. Weitere Features der Silicon Power Ace A55 SSD sind hohe Datenübertragungssicherheit durch Bad Block-Management, TRIM-Befehl, Garbage Collection-Technologie, S.M.A.R.T.-Überwachungssystem und ECC-Technologie.

„Wir freuen uns sehr, mit Silicon Power einen weiteren, bedeutenden Speicherhersteller als Distributionspartner gewonnen zu haben“, erklärt Judith Öchsner von der DexxIT-Vertriebsleitung. „Somit können wir unseren Handelspartnern ein noch breiteres Sortiment an innovativen und zuverlässigen Speicherlösungen anbieten. Wir von DexxIT sind uns sicher, mit den Silicon Power-Produkten unseren Handelspartnern attraktive Speicherlösungen an die Hand zu geben, mit denen diese wiederum ihrer Kundschaft das passende Tuning-Tool für jeden Anspruch an ihre kompakten Endgeräte bieten können.“