Registrierte Lexware-Partner können sich mit gezielten Online-Kursen für die neue höheren Partnerstufe des "Qualifizierten Lexware Partner" ausbilden lassen. Auf dieser können Partner weitergehende vertriebsunterstützende Leistungen von Lexware beziehen, etwa Unterstützung bei Verkaufsaktionen und Marketing-Kampagnen. Auch diverse Seminare sowie kostenlosen Hotline-Support können "Qualifizierte Lexware Partner" in Anspruch nehmen. Ferner ist ihnen die kostenlose Teilnahme an Produktschulungen sowie Demoversionen an verschieden Lexware-Produkten zugesichert.

Damit ist das Partnerprogramm von Lexware nun vierstufig: beginnend bei "registriert", über "qualifiziert" bis hin zu dem "Silber"- und "Gold"-Partnerstatus. Die Zugehörigkeit zu jedem Partner-Level richtet sich vor allem am jährlichen Umsatz und an der Anzahl der Bestandskunden.

Um den Sprung von "registriert" auf "Silber" zu vereinfachen hat nun Lexware die zusätzliche neue Partnerstufe "qualifiziert" eingeführt. Damit möchte der Softwarehersteller seinen registrierten Partnern es leichter machen, sich fortzubilden, mit dem Ziel, zusätzliches Umsatzpotential zu heben.

Denn Partner der Stufe Silber und Gold erhalten von Lexware zusätzliche Services und Boni, etwa wie regionale Leads, individuelle Messeunterstützung, Teilnahme an exklusiven Partnerveranstaltungen, Marketing Development Funds (MDF), Bonus-Vereinbarungen, Listing in der Händlersuchmaschine und vieles mehr.

Durch die intensivere Zusammenarbeit mit Lexware können qualifizierten Partner eher diese begehrte "Silber"-Einstufung erhalten als von dem Level "registriert". Denn qualifizierte Lexware-Partner erzielen höhere Umsätze als registrierte Reseller, und darüber hinaus können sie bei ihren Kunden mit höherer Beratungskompetenz punkten, da ist sich Diana Bonarius, Director Channel Sales bei Lexware, ganz sicher.

Wer als "Qualifizierter Lexware Partner" agieren möchte, muss zuerst eine Basisschulung absolvieren, und sich dann jährlich requalifizieren - inklusive Prüfung. Mit 150 Euro halten sich die jährlichen Gebühren für "Qualifizierte Lexware Partner" in Grenzen.

"Wir möchten unseren Partnern unser gesamtes Portfolio an Vertriebs- und Marketing-Unterstützung eröffnen und ihnen damit helfen, ihre Umsätze signifikant zu steigern", sagte Diana Bonarius. "Als weiteren Anreiz bieten wir den ersten 100 Interessierten, die sich bis zum 31. August 2023 anmelden, den kostenlosen Zugang zur Lexware Lernwelt - inklusive der Vertriebs- und Produktschulungen - und das bis zum Jahresende. Denn je mehr Know-how unsere Partner haben, desto erfolgreicher sind sie beim Vertrieb unserer Lösungen", fügt die Lexware-Channel-Managerin hinzu.

Fachhändler, die sich für dieses Angebot interessieren, können über partner@haufe-lexware.com E-Mail-Kontakt mit dem Channel-Team von Lexware aufnehmen.



