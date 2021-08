Egal ob bei Videokonferenzen, Zoom-Meetings oder Heimunterricht, Webcams haben sich spätestens ab 2020 zum unverzichtbaren Eingabegerät gemausert. Dies hat auch Hama erkannt und bewirbt seine PC-Webcam C-600 Pro mit Full-HD (1920 x 1080 Pixel) und Stereo-Mikrofon als praktische Ergänzung zum PC oder Notebook - inklusive perfektem Bild und optimaler Sprachverständlichkeit.

Die PC-Webcam C-600 Pro wird per USB an den PC oder Laptop angeschlossen. Sie lässt sich über einen Klemmfuß auf jeden Monitorrand setzen, nach vorne kippen, neigen und um 360 Grad drehen. Zudem ist ein 1/4“-Stativgewinde vorhanden. Damit kann sie so ziemlich jede Sitzposition vor dem Monitor erfassen.

Die Autofokus-Linse mit 76 Grad Blickwinkel garantiert dabei ein scharfes Bild - selbst bei Bewegungen - und die Belichtungskorrektur passt das Bild automatisch an die Umgebungshelligkeit an, erklärt Hama. Eine leichtgängige, verschiebbare Abdeckung schützt vor ungewollten Aufnahmen, die nicht für fremde Augen bestimmt sind.

Im Handel ist die PC-Webcam C-600 Pro für eine unverbindliche Preisempfehlung von 69,99 Euro erhältlich.