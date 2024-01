Mit über 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten ist Devoteam auch in Deutschland gut vertreten - etwa mit Niederlassungen in Frankfurt, Stuttgart, Erfurt, Wolfsburg und München. Für die Akquise und Weiterentwicklung von Mitarbeitern hier zu Lande ist Jahresbeginn 2023 Roberta Pozzoli zuständig.

Mit ihrer 16-jährigen Erfahrung im Personalwesen - davon über zehn Jahre bei dem IT-Dienstleister Reply - bringt Roberta viel Expertise in der Personalentwicklung und bei länderübergreifenden Projekten mit zu Devoteam.

Dort möchte sie "eine starke und transparente Personalabteilung schaffen, die als Sparringspartner für Abteilungsleiter der einzelnen Bereiche fungiert." Ferner plädiert Roberta für eine offene Feedbackkultur, klare Kommunikation und effiziente Prozesse.

Besonders ihre "Hands-on"-Mentalität hat es der Devoteam-Deutschland-Führung angetan, insbesondere "ihrer klare und einfachen Denkweise sowie ihre Werte, die auf Respekt basieren". Mit diesen Grundsätze erhofft sich das Unternehmen einen positiven Einfluss auf die Zusammenarbeit in der deutschen Länderniederlassung.

Innovation in der Mitarbeiter-Akquise und -Weiterentwicklung

Neuen technischen Ansätzen gegenüber zeigt sich Roberta durchaus aufgeschlossen: "Moderne Technologien sind ein zentraler Bestandteil der heutigen Arbeitskultur, da diese nicht nur flexibles Arbeiten ermöglichen, sondern auch formelle Verwaltungsprozesse erleichtern und somit wertvollen Raum für innovative Projekte im Bereich Personalentwicklung und Mitarbeiter Journey, schaffen", so die neue Personalchefin.

Sie spielt damit auch auf der Einsatz von KI, die Neugestaltung administrativer Funktionen sowie der Wettbewerb um Talente.



Mehr zu Devoteam:



Annariina Komljenovic

Svenja Bischoff

Gerald Haberecker

Boro Milivojevic

Jens Rüster