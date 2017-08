Los geht es am 31. August in Leipzig, weitere Stationen der Partner-Roadshow sind Köln (5. September), Hamburg (7. September), Berlin (12. September), Stuttgart (19. September), Frankfurt (21. September), München (26.September - während des Oktoberfests!) und Münster am 27. September.

Das kostenlose Channel-Event von DataCore beginnt jeweils um 9:30 Uhr und endet um 15:00 Uhr. Am Anfang des Programms stehen ein Update zu aktuellen Organisationstruktur des Storage-Spezialisten und Neuigkeiten zum Partnerprogramm. Es folgt ein Ausblick auf die neue DataCore-Lösung "MaxParallel für SQL-Server" und eine Auffrischung zur Cloud-Strategie des Anbieters. Vor der Mittagspause stehen noch die Vorstellung der neuen Vertriebs-Tools sowie Details und Erklärungen zur DataCores Lizensierungspolitik an.

Während sich der Vormittag eher an die Vertriebs-orientierten Mitarbeiter von Systemhäusern richten, sind am Nachmittag vor allem die Techniker gefragt. Dem Technologie-Update nach der Mittagspause folgt eine tiefergehende Analyse der Funktionen in "SANsymphony" sowie als krönender Abschluss ein Rundumschlag in Sachen "Hyper-Converged Infrastructure".

"Ziel unserer Channel-Philosophie ist, aktiv auf unsere Partner zuzugehen, verfügbar zu sein und ihnen bestmöglichen Hersteller-Support bei ihren Projekten zu bieten. Deshalb veranstalten wir diese Roadshow durch alle Regionen Deutschlands zusätzlich zu unserer zentralen, großen Partnerkonferenz. Die wachsende Beliebtheit der Roadshow zeigt uns, dass dieses Konzept aufgeht, und wir unseren Partnern vertrieblich wie technologisch wertvolle Unterstützung bieten können", sagt Robert Thurnhofer, Senior Marketing Manager Central Europe bei DataCore.

