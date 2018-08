Die Also Deutschland GmbH hat im Zuge der ihrer Prozessoptimierung eine neue Produktsuche im ihren Händler-Shop integriert. Die Verbesserungen betreffen Suchroutine, Design sowie neue Features und sollen so ab sofort für schnellere und genauere Suchergebnisse sorgen.

Also sieht im Update der Produktsuchfunktion einen wichtigen Schritt hin zu einem zeitgemäßen, performanten und zukunftssicheren Bestell- und Informationssystem. Eine vereinfachte Attributfilterfunktion sorgt für genauere Treffer und die hervorgehobene Kategorie-Suche für mehr Übersichtlichkeit.

Zudem können nun Suchergebnisse mit Bookmarks versehen oder als Link abgespeichert werden. Die Ansicht lässt sich per Mausklick in die Versionen Kompakt, Standard oder Detail ändern. Als weiteren Vorteil nennt Also die individuell anpassbare Startseite des Online Shops mit persönlichen Widgets, wie Favoriten-Links oder der Anzeige der letzten Bestellungen.

Also im Volksfestparadies

„Durch die Erneuerung der wichtigsten Kernfunktionen im Webshop möchten wir die Beschaffungsprozesse unserer Kunden bestmöglich unterstützen“, erklärt Also die Verbesserungen, welche ab sofort verfügbar sind.