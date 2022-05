Nur wenige Wochen nachdem TK-Distributor Eno seine Geschäftsführung neu aufgestellt hat, machen die Nordhorner den nächsten Schritt bei der Neustrukturierung der Führungsetage.

Ein neu gegründeter Beirat soll nun die Geschäftsführung unterstützen. Dazu wurden Rainer Büter, Thorsten Veldboer, Petra Moebius, Sven Gösch und Manuel Orhan in das Gremium berufen. Die ausgewählten Mitglieder wurden zudem mit Prokura ausgestattet. "Das ist ein weiterer Baustein, um den Umbau der Eno Group erfolgreich voranzutreiben. Der Beirat wird die Geschäftsführung in wesentlichen Belangen der Firmenentwicklung unterstützen und so firmenübergreifend wichtige Impulse geben", erläutert Peter Horstmann, der nun zusammen mit seinem Bruder Hendrik Horstmann und Gernot Teufel die Geschäftsführung innehat.

Dreierspitze in Nordhorn

Nachdem Mitte Februar 2022 bekanntgegeben wurde, dass der bisherige Geschäftsführer Sven Hollemann und der Grossist getrennte Weg gehen, hatten die Brüder Peter und Hendrik Horstmann aus der Gründer- und Gesellschafterfamilie die Leitung des Unternehmens übernommen. Seit April 2022 ergänzt Gernot Teufel die Dreierspitze (ChannelPartner berichtete).

Teufel kam vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen GfK zu Eno. Dort war er die letzten sechs Jahre weltweit für den Bereich Distribution und IT-Hersteller verantwortlich.

