Rakuten Marketing ist Teil des Marktplatzes Rakuten Inc. und dient der Mutter als Dienstleisterin, die Markenunternehmen mit Werbemaßnahmen unterstützt. Die neue Senior Sales Managerin Sieglinde Roberts soll Rakutens bestehenden Kundenbeziehungen ausbauen. Von München aus berichtet sie direkt an Stefan Bernauer, Director DACH bei Rakuten Marketing.

Sieglinde Roberts bringt über zehn Jahre Branchenerfahrung im internationalen Online Marketing und Key Account Management mit. So war sie neun Jahre lang auch im Sillicon Valley in den USA tätig. Ihre letzten beruflichen Stationen waren unter anderem eBay, Vionic Shoes und Zazzle.

Neben ihrer Erfahrung in Marketing & Sales hat Frau Roberts als ehemalige Kundin von Rakuten Marketing wichtige Einblicke in die Bedürfnisse der Marktplatz-Partner gewonnen. "Ich kenne die Affiliate Tools von Rakuten Marketing bereits aus meiner früheren Tätigkeit und war da schon begeistert von dem Level des Kundenservice, der immer proaktiv, transparent und erreichbar war. Aus meiner Sicht ist besonders dieser hohe Kundenservice in Kombination mit den technischen Innovationen und der intuitiven Plattform ein absoluter USP. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, Rakuten Marketing in Deutschland gemeinsam mit meinen Kollegen auszubauen", so Roberts in ihrer Antrittsrede.

Stefan Bernauer, ihr neuer Chef bei Rakuten Marketing, hält große Stücke auf sie: "Mit Sieglinde Roberts haben wir eine sehr erfahrene Fachfrau für unser Business gewinnen können. Wir freuen uns, dass sie nun maßgeblich für unseren Vertrieb in Deutschland verantwortlich sein wird. Als ausgezeichnete Kennerin der Branche sowie unserer Kernmärkte Deutschland und USA kann sie uns dabei unterstützen, unsere Marktposition weiter auszubauen. Außerdem ist sie Kernansprechpartnerin für unsere lokalen Kunden und Partner, die somit von einem noch besseren persönlichen Kontakt profitieren."