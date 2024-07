Sharp NEC Display Solutions Europe stellt mit dem Sharp MultiSync EA272Q und dem EA272U ihre ersten Desktop Displays vor. Die neuen Sharp-Modelle sollen die bewährte MultiSync-Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit fortsetzen. Der Hersteller empfiehlt sie für den Einsatz in Büroumgebungen, Home-Office-Szenarien sowie für Kontrollräume.

Zwei Auflösungen für Business-Anwendungen

Die hohe Pixeldichte des Sharp MultiSync EA272Q mit 2560 x 1440 Pixeln und des Sharp MultiSync EA272U mit 3840 × 2160 Pixeln sorgt für detailreiche Darstellungen. Durch die nur 1 mm schmalen Rahmen und dem DisplayPort Out Daisy Chain stehen nahezu unbegrenzte visuelle Möglichkeiten zur Verfügung. Mit 90 Watt USB-C-Power und Embedded LAN bieten die Sharps eine voll funktionsfähige Docking-Hub-Lösung an. Kompatible Notebooks können mit nur einem Kabel mit dem Display verbunden und gleichzeitig mit Strom versorgt werden.

Sensoren passen die Helligkeit automatisch an die Umgebung an oder schalten das Gerät je nach Nutzungsszenario ein- oder aus. Damit sind laut Hersteller Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent möglich. Der um 150 mm höhenverstellbaren Standfuß mit Pivot-Funktion sowie weitere ergonomische Funktionen sind für ein angenehmes Arbeiten zuständig. Weiterhin sind Flicker-Free-Technologie und das Low Blue Light für das Wohlbefinden der Nutzer integriert. Beide Modelle sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Qualität und nachhaltige Innovation

"Maximale Bildschirmfläche, minimaler Kabelsalat - das war unsere Vision für die ersten beiden Desktop Displays unter dem Sharp Brand", erklärt Alistair Round, Product Manager Commercial Displays bei Sharp NEC Display Solutions Europe. "Die neuen Desktop Displays steigern die Produktivität durch reibungslose Arbeitsabläufe, unterstützen den energieeffizienten Einsatz von Technologien, bieten ergonomischen Komfort und überzeugen durch eine detailreiche Visualisierung. Wir sind stolz darauf, dass die beiden Modelle unser Versprechen von hoher Qualität und nachhaltiger Innovation erfüllen."

Der Sharp MultiSync EA272Q soll ab sofort erhältlich sein, der Sharp MultiSync EA272U wird voraussichtlich Anfang Oktober 2024 auf den Markt kommen. Preise werden auf Anfrage mitgeteilt. Mehr technische Details und weitere Informationen bietet Sharp NEC unter den obigen Produktlinks.