Der Sharp BP-B537WR und der BP-B547WD werben mit verbesserter Konnektivität und Datensicherheit. Außerdem sollen sie Unternehmen im Arbeitsalltag und beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Dazu bieten sie eine Reihe an Cloud-basierten Funktionen an, etwa für die Zusammenarbeit über verschiedene Standorte und Zeitzonen hinweg. Teams- und WLAN-Support erleichtern das Drucken und Scannen bei Konferenzen und von Mobilgeräten.

Sicherheitsfunktionen und Produktivität

In der modernen Arbeitswelt ist Produktivität das A und O. Deshalb verfügen die neuen A4-Monochrom-MFPs über dieselbe hohe Leistung, wie die schon mehrfach ausgezeichnete A3-Serie von Sharp. Mit einem effizienteren Originaleinzug bringt es der Sharp BP-B547WD auf Scangeschwindigkeiten von bis zu 130 Seiten pro Minute und druckt bis zu 47 Seiten pro Minute.

Die neuen Modelle verfügen über erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Gerät und Daten. Zudem besteht die Möglichkeit zur Integration in ein erweitertes Sicherheitskonzept und die optionale Anti-Malware-Unterstützung durch Bitdefender ermöglicht einen verbesserten Schutz der Unternehmens- und Mitarbeiterdaten und des Netzwerks. Die Remote-Verwaltung der Firmware aktualisiert die MFPs automatisch, ohne dass dafür ein Servicemitarbeiter beauftragt werden muss.

Smarte Funktionalität und Design

Das benutzerfreundliche 17,78 cm-LCD-Touchscreen-Bedienfeld ist flexibel anpassbar und neigbar. Durch die Ähnlichkeit mit anderen Sharp-Drucklösungen sorgt es beim Bedienen für ein verbessertes, einheitliches Benutzererlebnis. Über das Application Portal bietet Sharp Software-Updates und Cloud-Connector-Apps an, die sicherzustellen, dass die Software immer auf dem aktuellen Stand ist.

In Sachen Nachhaltigkeit bringen der Sharp BP-B537WR und der BP-B547WD eine Reihe an Funktionen mit, die Unternehmen dabei unterstützen ihren CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wurde der Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus um bis zu 19 Prozent reduziert, im Ruhemodus sogar um 57 Prozent.

"Konnektivität und Produktivität sowie Datensicherheit und Nachhaltigkeit sind für den modernen Arbeitsplatz unerlässlich", sagt Torsten Bechler, Manager Product Marketing bei Sharp Business Systems Deutschland. "Deshalb sind unsere neuen MFP-Modelle speziell für diese Anforderungen entwickelt worden. Außerdem hat der Trend zu hybriden Arbeitsmodellen dazu geführt, dass Unternehmen verstärkt auf Aspekte wie die Größe ihrer MFPs und Drucker achten - auch deshalb sehen wir eine verstärkte Nachfrage nach platzsparenden A4-Geräten."

Preise und Verfügbarkeit

Weitere Details und Informationen finden sich unter den nachfolgenden Produktlinks. Die MFP-Modelle BP-B537WR und BP-B547WD sind ab sofort bei Sharp und seinen Partnern in der DACH-Region verfügbar. Preisinformationen und Angebote erteilt Sharp auf Anfrage über den Link auf der entsprechenden Produktseite.