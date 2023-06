Verbatim Europe mit Sitz in Eschborn hat sein Angebot an internen SSDs mit der Einführung der Vi3000 M.2 PCIe Gen 3 NVMe SSD für Upgrades von Laptops und Desktop-PCs sowie der Vi7000G M.2 PCIe Gen 4 NVMe SSD für Gaming-PCs und PlayStation 5-Konsolen erweitert. Verbatim gehört seit 2020 zum taiwanischen Datenträgerspezialisten CMC Magnetics.

Leistungsstarker Speicher

Die Vi3000 ist eine M.2 PCIe Gen 3 NVMe SSD und richtet sich an all diejenigen, die ihr System aufrüsten oder die Performance von Desktops oder Laptops steigern möchten. Sie bietet bei entsprechenden Hardwarevoraussetzungen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.300 MB/s, bis zu 150.000 IOPS und soll bis zu 1.500 TB an Schreibzugriffen (TBW) aushalten. Für schnelle Start-, Abschalt- und Ladezeiten sorgen ein fortschrittlicher Controller und 3D-NAND-Flash-Chips.

"Die Vi3000 SSD ist eine hervorragende Speicherlösung für diejenigen, die die Leistung und Zuverlässigkeit ihres Systems verbessern möchten", kommentiert Chris Chalder, Business Development Manager bei Verbatim die Markteinführung. "Ihre Kompatibilität mit Systemen mit kleinem Formfaktor macht sie zu einer sehr vielseitigen Option für viele Benutzer."

Verbatim Vi7000G SSD speziell für Gaming

Die Verbatim Vi7000G M.2 PCIe NVMe SSD wurde für Gamer entwickelt, die das ultimative Upgrade für Gaming-Rigs oder Konsolen suchen. Sie kommt mit PCIe Gen 4-Technologie die rund doppelt so schnell als ihr Vorgänger ist. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.400 MB/s und Schreiben bis zu 6.700 MB/s, sowie Schreib IOPs bis zu 1.000.000 bewältigt sie anspruchsvollste Anwendungen und Spiele problemlos, verspricht Verbatim.

Die Vi7000G ist kompatibel mit der PlayStation 5, sodass Benutzer PS5-Spiele direkt auf dem Laufwerk spielen können. Sie ist mit einem Kühlkörper und DRAM-Cache für extreme Performance ausgestattet. Dadurch laufen Gaming-Systeme grundsätzlich auf Hochleistung, so Verbatim. Allerdings kann die Vi7000G durch den Kühlkörper, der nicht entfernt werden kann, unter Umständen nicht in jedes Motherboard passen.

Über die Vi7000G SSD sagt Chalder: "Gamer, die nach einem Wettbewerbsvorteil und einer zukunftssicheren Lösung suchen, müssen sich die Verbatim Vi7000G SSD unbedingt ansehen. Mit ihrer PCIe-Technologie der Generation 4 und dem integrierten Kühlkörper ermöglicht die Vi7000G eine beispiellose Geschwindigkeit für hochintensive PC-Spiele und PlayStation 5-Konsolen."

Preise und Verfügbarkeit

Die Vi7000G M.2 PCIe Gen 4 NVMe SSD und Vi3000 M.2 PCIe Gen 3 NVMe SSD sind ab sofort über das europäische autorisierte Distributoren- und Reseller-Netzwerk von Verbatim erhältlich. Die Vi3000 gibt es mit 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB Kapazität, die Vi7000G ist mit 1 TB und 2 TB erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlungen nannte Verbatim nicht. Mehr Details zu den SSDs verrät Verbatim unter diesem Link.