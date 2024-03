Man wolle das Beste aus allen vier Firmenwelten vereinen und IT auf ein neues Level heben, heißt es auf der Website von Vectano. Ganz zufällig haben sich die vier Unternehmen Fachin & Friedrich, Lucatec, CUS IT und Osthoff Innovations nicht zusammengeschlossen. Bereits seit über zehn Jahren kennen sich Björn Friedrich, Christian Fachin (beide Fachin & Friedrich), Joachim Wilkens (Lucatec) und Kai Osthoff (Osthoff Innovations). Man redete miteinander, tauschte sich aus, teilte Erfahrungen im Systemhausgeschäft und unterstützte sich von Fall zu Fall.

Ende 2023 kam nun noch eine Frau dazu: Silvia Tegelhütter von der CUS IT. Und danach folgte schon Anfang 2024 die Fusion zur Vectano GmbH. Diese so neu zusammengesetzte Company ist über die Standorte Brakel, Bremen, Osnabrück, Stuttgart und München auf einen Schlag in gleich fünf Bundesländern (Bremen, Niedersachsen, NRW, Baden-Württemberg und Bayern) vertreten. Dadurch schafft Vectano eine Kundennähe, wie kaum ein anderer IT-Dienstleister ähnlicher Größenordnung.

Was eint diese vier Unternehmen?

Sie alle bieten Managed Service der unterschiedlichen Arten an, sind in der Cloud (Microsoft 365) zu Hause und auch mit der IT-Security sehr gut vertraut. Damit können sie gefühlte 80 bis 90 Prozent der Anforderungen von mittelständischen Kunden erfüllen.

Und was sind die Alleinstellungsmerkmale der vier IT-Dienstleister?

Fachin & Friedrich vertreibt auch Cloud-basierte Telefonanlagen von Nfon, Inopla, Swyx und Mitel. Ferner sind die Ostwestfalen auch im CRM- und ERP-Business tätig, mit Lieferanten wie Cobra und Microtech. CUS IT wurde 1995 gegründet und hat sich im Laufe der Zeit auf IT-Ousourcing spezialisiert. Lucatec aus Bremen offeriert auch USV-Anlagen (von Eaton) und ist comTeam-Mitglied. Die 2002 entstandene Osthoff Innovations steuert der neu gegründete Company den Standort Affalterbach bei Stuttgart bei.

Ale Geschäftsführer der Vectano GmbH agiert Björn Friedrich, das fusionierte Unternehmen beschäftigt über 40 Mitarbeiter. Und den Papagei im Firmenlogo erklärt Vectano auf Linkedin so: "Der Papagei repräsentiert unsere Herangehensweise an die IT – intelligent, vielfältig und immer bereit für neue Höhenflüge. Und wir haben immer einen Spruch auf den Lippen."



