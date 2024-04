Lenovo hat eine Reihe neuer ThinkCentre Desktops auf Basis von AMD Ryzen PRO 8000 Desktop-Prozessoren mit integrierter NPU-Fähigkeit von bis zu 16 TeraOPS (Billionen Operationen pro Sekunde) angekündigt, die speziell für die Verarbeitung von KI-Aufgaben ausgelegt sind. Ein passendes optionales "Smart Cable" für den Anschluss eines Notebooks oder Tablets lässt die Bedienung zweier Geräte mit einer Tastatur und Maus oder Touchpad steuern, Daten und Dokumente auf beiden Geräten bearbeiten und Bildschirme gemeinsam nutzen.

Günstiger Einstieg in das KI-Zeitalter

"Die Ära der AI-PCs ist bereits angebrochen, und wir bei Lenovo nutzen sie, um neue Möglichkeiten zu erschließen", so Sanjeev Menon, Vice President und General Manager Worldwide Desktop Business IDG bei Lenovo. "Die Notwendigkeit für Unternehmen, KI in ihre Abläufe zu integrieren, nimmt weiter zu. Unsere ThinkCentre M75 Desktop-Familie mit einer starken und stabilen Stromversorgung sowie der Möglichkeit, Komponenten bei Bedarf nachzurüsten, den Speicher zu erweitern und das Wärmemanagement zu optimieren, ist die ideale Option, um die Produktivität mit Hilfe von KI ohne große Investitionen zu steigern. Lenovo und AMD verbindet eine langjährige Partnerschaft, die sich darauf konzentriert, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, und wir wissen, dass die Nutzer von dem Leistungssprung unserer neuen Desktops begeistert sein werden."

ThinkCentre M75t und M75s

Die für Multitasking konzipierten ThinkCentre M75t Gen 5 Tower und ThinkCentre M75s Gen 5 Small-Form-Factor (SFF)-Desktops bieten durch die AMD Ryzen PRO 8000-CPUs KI-beschleunigte Leistung. In Kombination mit der integrierten AMD RDNA 3-Grafik, bis zu 64 GB DDR5-RAM mit 5600 MHz und maximal zwei Terabyte Gen4-SSD, liefern die beiden Modelle Geschwindigkeiten, die nicht nur für tägliche geschäftliche Aufgaben reichen sondern auch datenintensive Aufgaben im Handumdrehen erledigen.

Durch die Priorisierung der Energienutzung bei Bedarf und durch einen KI-gesteuerten Lüfter werden Systemtemperatur und Geräuschpegel reduziert. Die KI-Funktionen maximieren beispielsweise die Leistung einer Video-Rendering-Software oder optimieren die Softwareleistung beim Multitasking. Da sich die KI-Funktionen kontinuierlich weiter entwickeln, machen sie die Geräte zu einem immer intelligenteren und effizienteren Werkzeug, wirbt Lenovo.

Die Erweiterungs- und Anschlussmöglichkeiten sind wie bei Lenovo gewohnt gut. Unter anderem bieten beide ThinkCentre einen Erweiterungssteckplatz für zusätzliche Hardware, neun USB-Anschlüsse für einfache Konnektivität und unterstützen bis zu vier kompatible Displays. Für alle, die stärkere Grafikoptionen brauchen, gibt es das ThinkCentre M75t Gen 5 Tower auch mit einer AMD Radeon RX 550 4G- oder RX 6600LE-Grafikkarte. WiFi 6 ist

Es geht noch kleiner

Das ThinkCentre M75q Gen 5 passt locker in einen Schuhkarton und kann so in praktisch jede Umgebung integriert werden, wie etwa Banken, Gesundheitswesen und Einzelhandel. Es wird mit der AMD Ryzen 7 PRO 8700GE Desktop-CPU, integrierter AMD RDNA 3-Grafik und bis zu 64 GB DDR5-RAM mit maximal 5200 MHz geliefert. Damit bietet es Desktop-Leistung auf hohem Niveau und ist klein genug, um hinter einem Monitor versteckt zu werden.

Auch das kleinste ThinkCentre ist erweiterbar, unterstützt sieben USB-Anschlüsse, zwei Gen 4-SSDs und sogar Treiberunterstützung für ältere Betriebssysteme. Bis zu drei kompatible Bildschirme können angeschlossen werden und durch den werkzeuglosen Zugriff auf SSD- und Speichermodule lässt es sich einfach aufrüsten. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz kann das ThinkCentre M75q mit einer VESA-Halterung hinter einen entsprechenden Bildschirm montiert werden.

Service, Sicherheit und Umwelt

Für die Desktops der ThinkCentre M75 Gen 5-Familie ist der optionale Premier Support Plus Service möglich, der 24 Stunden am Tag verfügbar ist. So sollen sich Probleme durch einen Break/Fix-Support mit Lenovo-Experten per Remote-Reparatur schnell beheben lassen, was die Produktivität und Langlebigkeit des Geräts steigert. Proaktive und präventive Meldungen warnen die Anwender bereits bevor Probleme auftreten und priorisieren eventuelle Ersatzteile am nächsten Arbeitstag vor Ort.

Als Secured-Core-PCs blockieren sie physische Angriffe und schützen das System bis hinunter zur Firmware-Ebene. Zudem werden die Desktops von Lenovo ThinkShield unterstützt, verfügen über einen dTPM 2.0-Chip, der Passwörter und Daten verschlüsselt, einen BIOS-basierten Smart-USB-Schutz und eine individuelle USB-Port-Deaktivierung, um unbefugten Zugriff über Peripheriegeräte zu verhindern. Damit bieten sie Sicherheit selbst für die sensibelsten Daten, verspricht Lenovo.

Im Sinne von Lenovos Nachhaltigkeitsgedanken wurden bis zu 85 Prozent recycelter Kunststoff im Gehäuse sowie 95 Prozent bei Tastatur und Maus eingesetzt. Zusätzlich bestehen die Verpackungen der neuen ThinkCentre M75 aus einer Thermohülle sowie einer Tasche, die zu 30 Prozent aus OBP (Ocean-Bound Plastic) sowie FSC-Karton besteht.

Preise und Verfügbarkeiten

Die Starttermine für die diversen Ausstattungen beginnen für das ThinkCentre M75s Gen 5 im August 2024. Im September folgt ThinkCentre M75q Gen 5 und im November der Tower ThinkCentre M75t Gen 5. Die Einstiegspreise für die günstigste Ausstattung beginnen für das M75t und M75s bei 699 Euro, beim M75q bereits ab 669 Euro - jeweils als unverbindliche Preisempfehlung exklusive Mehrwertsteuer.

