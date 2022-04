Vielseitig, kosteneffizient und vernetzt, so bewirbt Brother seine neueste All-in-One Business-Ink Serie für die Zielgruppe kleine Büros. Ihre hohe Geschwindigkeit von bis zu 28 Seiten in der Minute verdanken die All-in-One-Geräte der jüngst vorgestellten, patentierten Präzisionsdrucktechnologie von Brother, namens Maxidrive. Der neu entwickelte Druckkopf ermöglicht eine deutliche Verbesserung der Druckgeschwindigkeit und ist zudem äußerst langlebig, verspricht Brother.

Die jetzt neu eingeführte Produktreihe besitzt neben dem Vorteil, dass sie im A3-Format drucken kann, zahlreiche weitere Funktionen, die sie zum perfekten Büropartner machen. Hohe Ergiebigkeit bei den optionalen Tintenpatronen für 3.000 bzw. 1.500 Seiten kann die Betriebskosten der neuen DIN A3 Business-Ink-Serie senken und die deutlich verbesserte Papierhandhabung verbessert die Büro-Alltagstauglichkeit.

Varianten für jeden Bedarf

Die verschiedenen Varianten unterscheiden sich insbesondere im Papierhandling und in der Größe des Touch-Displays. Während der günstige MFC-J5345DW mit 6,8 cm Farbdisplay nur Drucken in DIN A3 beherrscht und ansonsten A4-Formate einseitig verarbeitet, kann der MFC-J5740DW mit 8,8 Farbdisplay und zweiter Schublade immerhin Dokumente in DIN A4 vollduplex scannen, faxen und kopieren.

Der Brother MFC-J6540DW kann DIN A3-Blätter beidseitig automatisch drucken, hat das kleinere 6,8 cm Display und scannt, faxt und kopiert einseitig bis A3. Der Spitzenreiter der neuen Serie, der MFC-J6940DW, mit dem größeren 8,8 cm Display und einer zweiten Schublade für Papier erlaubt automatisches beidseitiges Drucken, Faxen, Scannen und Kopieren bis DIN A3. Weitere Details zu den einzelnen Modellen finden sich unter dem jeweiligen Link auf den Brother-Seiten.

Jana Eiman, Produktmanagerin bei der Brother International GmbH kommentierte die jüngste Markteinführung: "Die Nachfrage nach Druckern, die sich nahtlos in kleine Büros oder Heimbüros einfügen lassen, ist im letzten Jahr enorm gestiegen. Deshalb sind unsere neuen Produkte die perfekte Lösung für alle, die kosteneffiziente, professionelle Druckqualität suchen."

Die neue DIN A3 Business-Ink-Serie ist ab 287 Euro für den MFC-J5345DW erhältlich und soll laut Brother ab sofort im Handel verfügbar sein. Der MFC-J5740DW kostet 370 Euro, der MFC-J6540DW 330 Euro und der MFC-J6940DW ist für 449 Euro zu haben. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Steuer und beinhalten die dreijährige Brother Vor-Ort-Garantie.