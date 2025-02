Hersteller und Distributor Kindermann aus Eibelstadt erweitert sein Sortiment um die neuen USB-C AOC-Full-Featured-Kabel, die eine zuverlässige Übertragung von 4K60-Videosignalen und USB-Daten mit bis zu 10 Gbit/s über Distanzen von bis zu 15 Metern versprechen. Durch den hybriden Aufbau mit Lichtwellen- und Kupferleiter sind AOC-Kabel weniger störanfällig und eignen sich daher ideal für den Einsatz mit Touch-Displays.

Maximale Funktionalität und Leistung

Die USB-C AOC-Kabel unterstützen sowohl den 4-Lane DisplayPort Alt Mode mit USB 2.0 als auch den 2-Lane DP Alt Mode mit USB 3.2 Gen2. Dadurch sind sie mit nahezu allen gängigen Geräten kompatibel und bieten maximale Flexibilität. Ebenfalls erlauben die Kabel das Laden angeschlossener Peripheriegeräte mit bis zu 60 Watt.

Typische Anwendungsbereiche sind Szenarien, die Zuverlässigkeit und Funktionalität verlangen. So unterstützen die AOC-Kabel die volle Funktionalität von Touch-Displays durch die gleichzeitige Übertragung von Bild, Ton, Touch und Daten. In Konferenzräumen sorgt die zuverlässige Lösung für reibungslose Meetings beim Anschluss von Notebooks und Tablets mit USB-C-Ausgang.

Die Vorteile der AOC-Technologie

Durch den Einsatz von Lichtwellenleitern sind AOC-Kabel im Vergleich zu Kupferkabeln unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen. Besonders in Umgebungen mit vielen elektrischen Geräten, wie etwa bei Konferenzen, Events oder in Klassenzimmern sei dies von Vorteil. Gerade Touch-Displays benötigen eine stabile und störungsfreie Übertragung von Videosignalen und USB-Daten für die Touch-Interaktion, teilt Kindermann mit. Gleichzeitig seien die USB-C AOC-Full-Featured-Kabel besonders flexibel, erleichtern die Installation und das Arbeiten über große Distanzen, wo Kupferkabel an ihre technischen Grenzen stoßen.

Die Kindermann USB-C AOC-Full-Featured-Kabel sind ab sofort in fünf Längen von 5 bis 15 Metern verfügbar und bieten damit eine passende Option für unterschiedliche Anforderungen. Weitere Infos zu den einzelnen Größen gibt es unter diesem Link. Unverbindliche Preisempfehlungen gab Kindermann nicht bekannt, die HEK-Preise werden nach Registrierung und Login angezeigt.