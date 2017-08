Klaus Pieper, bisheriger Director Sales bei Shopware AG, hat sich entschlossen, eine neue Herausforderung anzunehmen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat Pieper wesentlich zum Wachstum im Vertrieb der Shopware AG beigetragen und den Grundstein für die internationale Ausrichtung des Shopsystem-Anbieters gelegt.

Im Rahmen der fortschreitenden Internationalisierung und im Zuge des weiteren Wachstums hat sich Shopware nun für eine Doppelbesetzung der Vertriebsleitung entschieden. So soll Nina Völker als Director Sales & Relations International den Vertrieb der Shopware AG im Ausland vorantreiben. Die Ausrichtung der Sales-Strategie gehört dabei genauso zu den Aufgaben der 34jährigen wie die Steuerung der Vertriebskanäle. Die Diplom-Betriebswirtin verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Handel, Marketing und Internationalisierung und arbeitete für namhafte internationale Unternehmen wie Philips oder Gibson Innovations.

Stefan Zessel wird neuer Director Sales & Relations D-A-CH bei der Shopware AG. Der 31jährige ist bereits seit 2012 in der Vertriebsabteilung des Shopsystem-Anbieters aus Schöppingen tätig. Seine Erfahrungen aus seinen vorherigen Tätigkeit bei mittelständischen Marken-Onlineshops sollen nun maßgeblich dazu beigetragen, die Vertriebsaktivitäten des Shopsystem-Anbieters im deutschsprachigen Raum in neue Dimensionen zu führen - auch um neue Partner und Kunden in bisher von Shopware kaum besetzten Branchen zu gewinnen.

