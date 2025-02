Vivitek, die Marke für visuelle Präsentations- und Collaboration-Lösungen des taiwanischen Delta-Konzerns, präsentiert mit der neuen D5000Z-Serie drei Projektoren für vielfältige Einsatzbereiche. Mit bis zu 7.500 Lumen und in elegantem Weiß oder dezentem Schwarz erhältlich, passen sie in Konferenzräume von Unternehmen oder schulischen Einrichtungen, können aber auch bei öffentlichen Veranstaltungen und Events - zum Beispiel in Kunstgalerien - eingesetzt werden.

Leistungsstark und effizient

Die Vivitek D5000Z-Serie umfasst die Modelle DU5051Z mit 6.300 Lumen Lichtstärke, DU5053Z mit 7.500 Lumen sowie DK5153Z mit 6.200 Lumen und wurde für maximale Flexibilität entwickelt. Für die Serie stehen drei optionale Wechselobjektive zur Verfügung, die ein Projektionsverhältnis von 0,5 bis 1,9:1 ermöglichen. Damit lässt sich die Projektionsdistanz selbst in anspruchsvollen Umgebungen flexibel anpassen, verspricht der Hersteller. Ihnen gemein ist eine horizontale und vertikale Lens-Shift-Funktion, vertikale und horizontale Keystone-Korrektur sowie eine geometrische 4-Ecken-Anpassung für nahezu unbegrenzte Montagemöglichkeiten.

Für die Bewältigung großer Distanzen bei der Übertragung von Audio- und Videodaten können die Projektoren mit einer HDBaseT-Schnittstelle ausgestattet werden. Neben einer stabileren Übertragung reduzieren sich der Verkabelungsaufwand sowie die Installationskosten und gleichzeitig sorgt HDBaseT für eine komfortablere Nutzung. Für eine exzellente Bildqualität ist neben der Helligkeit, der Auflösung und der neuesten Farbtechnologie auch das 3.000.000:1-Kontrastverhältnis zuständig.

Schutz durch staubdichtes Design

Die Vivitek D5000Z Serie verfügt, durch ein vollständig gekapseltes und staubgeschütztes optisches System, über eine langlebige und wartungsarme Konstruktion. Damit sei eine konstant hohe Helligkeit über einen langen Zeitraum, zuverlässige Leistung und ein deutlich reduzierter Wartungsaufwand garantiert, so Vivitek. Über die PJ-Control-Software lassen sich zudem mehrere Projektoren zentral steuern. Außerdem können mit ihr Anzeigeoptionen, Einstellungen und Zeitpläne über das Netzwerk verwaltet werden.

Mit dem Vivitek DK5153Z können, im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen, auch eine 4K-Auflösung und ein 21:9-Bildformat realisiert werden, was sich für beeindruckende Videokonferenzen und Events empfiehlt. Für anspruchsvolle visuelle Simulationen kann der DK5153Z zudem mit integrierten Edge-Blending- und Warping-Funktionen aufwarten, mit denen mehrere Projektoren zu einer nahtlosen Großflächenprojektion kombiniert werden und so beeindruckende Präsentationsszenarien erschaffen können.

Preise und Verfügbarkeit

Unverbindliche Preisempfehlungen gibt Vivitec nicht bekannt. Verfügbarkeit und Einkaufspreise können bei den offiziellen deutschen Distributoren Api, Allnet und Systeam angefragt werden.