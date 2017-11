In fünf Webinaren zeigt die Ferrari electronic AG ihr Lösungsportfolio vom sicheren Faxen über IP-Welt oder Cloud, UC mit maximalem Investitionsschutz für die Kommunikationsinfrastruktur oder die Umsetzung der neuen EU-Verordnung für den Telefonmitschnitt.

Laut dem deutschen Hersteller ist die Unternehmenskommunikation ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. So erfordere die Vielfalt der Möglichkeiten - von Fax über E-Mail bis hin zu Videokonferenzen oder Chat - UC-Lösungen, welche die verschiedenen Kanäle bündeln.

Im Webinar "Ferrari electronic - mehr als nur Fax", welches am 09. November 2017 stattfindet, zeigt das Unternehmen sein Portfolio und die damit verbundenen Möglichkeiten die Kommunikation zusammenzuführen und zu verschlanken. Bekanntgeworden als Pionier des Computerfax, sehen sich die Berliner auch heute noch als technologischer Vorreiter beim Thema Fax. Neben dem Stellenwert und der Funktion des Fax in der IP-Welt oder in der Cloud, geht es zudem um die Sicherheit von Unternehmen und den rechtskonformen Telefonmitschnitt.

Für Finanzunternehmen wird es höchste Zeit

Am 16. November 2017 startet Teil 2 um das Thema "Telefonmitschnitt für MiFID II und weitere Potenziale durch Call Recording". Für Unternehmen der Finanzwirtschaft bedeutet die Richtlinie, dass sämtliche Telefongespräche zu Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten ab dem 03. Januar 2018 aufgezeichnet und für mindestens fünf Jahre archiviert werden müssen. Ferrari electronic zeigt dabei seine Lösungen und deren Potenziale.

Um sichere Kommunikation im Zeitalter von SIP, All-IP und in der Cloud geht es dann am 23. November 2017. Hier werden Cloud-Lösungen wie Office 365 und die OfficeMaster Suite 6 behandelt, welche die Microsoft-Lösung um entscheidende Funktionen wie Fax, Voicemail und SMS ergänzt. Mit DirectSIP werde zudem eine direkte Anbindung für das Fax in der IP-Welt geschaffen.

Eine Woche später, am 30. November 2017, ist dann die Video-basierte Zugangskontrolle Thema des Online-Seminars. Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame Lösung der Commend International GmbH und Ferrari electronic, mit der etwa Türsprechstellen in heterogene Netze und TK-Infrastrukturen wie Skype for Business oder Cisco einbunden werden können.

Die Reihe schließt am 07. Dezember 2017 mit "Deep Dive - von Experten für Experten - Technisches Webinar zur Firmware". Hierbei sind Techniker und Profis angesprochen, die sich für die neuesten Details zur Ferrari electronic Firmware interessieren. Dabei können Fragen gestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Die halbstündigen Webinare beginnen jeweils um 11:00 Uhr und sind kostenfrei. Nähere Informationen und die Anmeldung sind hier möglich. (KEW)