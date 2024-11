Ihren ersten öffentlichen Auftritt in Deutschland hatte Rachel Boskovitch auf dem Pega Community Forum am 12. November 2024 in München. Sie durfte die Kundenveranstaltung eröffnen und Alan Trefler auf die Bühne bitten, der das Unternehmen bereits 1983 gegründet hatte und dort immer noch als CEO agiert.

Für die Position als Geschäftsführerin und Vertriebsleiterin DACH & Nordics bei dem Low-Code-Anbieter Pegasystems ist Boskovitch wie prädestiniert. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Software-Industrie inklusive der Expertise im strategischen Vertrieb, in der Planung und Umsetzung effektiver Go-to-market-Strategien sowie im Aufbau und der Führung erfolgreicher Vertriebsmannschaften.

In ihrer letzten beruflichen Station verantwortete Boskovitch dreineinhalb Jahre lang die Region Zentraleuropa bei dem KI-Spezialisten Dataiku. Sie war dort unter anderem für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Vertriebs- und Go-To-Market-Strategien sowie für die Kundenbetreuung zuständig. Davor war sie unter anderem fast zwölf Jahre lang bei dem Anbieter von Softwarelösungen für Finanzdienstleister SS&C Intralinks beschäftigt. Dort verantworte sie zuletzt einen großen Bereich der EMEA-Region, nämlich Zentral-, Ost- und Südost-Europa sowie Afrika.

Die von Rachel Boskovitch gesammelten Erfahrungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) kommen nun Pegasystems zugute. In ihrer Rolle als Vertriebsleiterin DACH und Nordeuropa soll sie gemeinsam mit ihrem Team Kunden helfen, deren Geschäftsmodelle zu transformieren und ihre betrieblichen Prozesse zu verbessern. Einer der erst jüngst gewonnenen Pega-Kunden ist die sächsische Staatskanzlei, welcher der Pega-Partner T-Systems hilft, das Bewerber-Management zu digitalisieren.

Mit der dabei zum Einsatz gekommenen GenAI-Blueprint-Technologie ist Boskovitch jedenfalls schon bestens vertraut, wie sie in ihrem ersten Gespräch mit ChannelPartner unter Beweis stellte: "Ich habe mich für Pegasystems entschieden, weil dieses Unternehmen den Einsatz fortschrittlicher Technologien mit einem zukunftsweisenden und innovativen Ansatz zur Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen verfolgt", sagte sie. Ferner beeindruckte Boskovitch Pegas Engagement für kontinuierliches Lernen der Belegschaft. Die Organisationskultur hat sie genauso überzeugt wie der "Purpose", einen wertvollen Beitrag zur Veränderung der Arbeitsweise der Pegasystems-Kunden zu leisten.

"Ich bin begeistert von den Innovationen, die Pega auf den Markt bringt. Das hilft unseren Kunden, der Zeit voraus zu sein, insbesondere wenn sie GenAI in ihren kritischen Geschäftsprozessen einsetzen", so die neue Zentral- und Europachefin.



Mehr zum Thema:



Deutsche Behörden setzen auf Low Code-Plattformen

Low-Code-Anbieter und der Channel

Low-Code-Plattformen auf einen Blick

Worauf es bei Low Code ankommt

Webcon BPS - Low-Code-Plattform mit Channel-Fokus