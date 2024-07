Martin Beyer folgt Jürgen Brinkmann nach, der bereits im Dezember 2023 nach zehnjähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat diesen Posten aufgab, um sich auf seinen Job als Vorstandsvorsitzender der Brawo Group zu konzentrieren.

Der neue Aufsichtsratsvorsitzender bringt eine umfangreiche Branchenkenntnis mit zu Ratiodata. Der Vorstandssprecher der Atruvia AG arbeitet mit dem IT-Dienstleister aus Münster bereits seit Dezember 2013. Damals war Beyer noch bei der GAD eg beschäftigt, die sich im Juli 2015 mit der Fiducia IT AG zusammenschloss. Diese beiden IT-Dienstleister für genossenschaftliche Finanzinstitute (Volks- und Raiffeisenbanken) bildeten die Fiducia & GAD IT AG, die im September 2021 in Atruvia umbenannt wurde. Als IT-Services-Sparte der ehemaligen GAD IT AG 1972 gegründet ist Ratiodata heute eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Atruvia AG.

Klemens Baumgärtel, Vorstandsmitglied der Ratiodata, verabschiedet sich bei dem ausgeschiedenen Aufsichtsratsvorsitzenden: "Ich möchte mich bei Jürgen Brinkmann für seine langjährige, engagierte und verdienstvolle Begleitung des Unternehmens sowie für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Er hat in den letzten zehn Jahren einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg, Wachstum und der Weiterentwicklung unseres Unternehmens geleistet. Gemeinsam konnten wir bedeutende Meilensteine erreichen und unsere Marktposition festigen", so Baumgärtel weiter.

In seiner zehnjährigen Regentschaft im Aufsichtsrat hat Jürgen Brinkmann unter einige Neugründungen, Übernahmen und Fusionen sowie das 50-jährige Firmenjubiläum von Ratiodata miterlebt.

Gleichzeitig heißt Baumgärtel den neuen Aufsichtsratsvorsitzenden herzliche willkommen: "Wir freuen uns sehr, dass Martin Beyer dieses verantwortungsvolle Amt übernommen hat und unser Unternehmen auf ihrem erfolgreichen Weg weiter begleiten wird.

Martin Beyer freut sich selbstverständlich auch, gemeinsam mit dem gesamten Aufsichtsrat die Zukunft der Ratiodata mitzugestalten: "Die Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und das damit verbundene Vertrauen ehren mich sehr." Beyer ist seit zehn Jahren Mitglied des Aufsichtsrats von Ratiodata - zuletzt als stellvertretender Vorsitzender. Diese Position übernahm nun Michael Willemse, Vorstand bei der Volksbank Viersen eG.



