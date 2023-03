Martin Kaloudis kommt von BWI, dem IT-Systemhaus der Bundeswehr. Dort war die vergangenen vier Jahre als CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung tätig. Davor bekleidete Kaloudis über 20 Jahre lang verschiedene Managementfunktionen bei der Deutsche Bahn AG, unter als Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsführung bei der Deutsche Bahn Kommunikationstechnik, als Leiter Digitalisierung Infrastruktur, als Chief Information Officer Infrastruktur und als Leiter Telekommunikation bei der Deutsch Bahn Netz AG. Dieser Erfahrungen kann der 51-Jährige nun bei Bechtle einbringen. Deutschlands größtes Systemhaus versorgt nämlich eine Vielzahl an Einrichtungen der öffentlichen Hand mit IT-Services.

"Ich habe keinen Moment gezögert, dieses tolle Angebot anzunehmen", sagt Martin Kaloudis. "Aus meinen letzten Rollen habe ich Bechtle bereits als wertvollen, strategischen Partner kennengelernt." Seiner Meinung nach sind IT-Systemhäuser derzeit mehr denn je gefragt, digitale, verlässliche und souveräne Lösungen für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber zu entwickeln. "Bechtle ist dafür bestens aufgestellt. Ich freue mich auf viele erfolgreiche Kundenprojekte", so der neue Chef des Clusters West.

Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services bei der Bechtle AG, ist sich sicher, dass Martin Kaloudis seinen bisherigen Erfolgsweg mit viel Elan und neuen Ideen bei Bechtle fortsetzen wird: "Sein Erfahrungsschatz und sein Spirit werden für uns eine große Bereicherung sein."

Der sich nun nach fast 40 Berufsjahren in den Ruhestand verabschiedende Axel Feldhof startete seine Kariere bei Bechtle im Oktober 2010 - gleich in der Funktion des Bereichsvorstands für die Region West. In den vergangenen zwölf Jahre entwickelte sich Bechtle West zu einem Cluster mit acht Gesellschaften und zwölf Standorten, an denen rund 1.600 Mitarbeiter 2022 ein konsolidiertes Geschäftsvolumen von gut einer Milliarde Euro erwirtschaftet haben.

Für diese Leistungen und Feldhoffs große Verbundenheit mit dem Unternehmenb bedankt sich Guschlbauer mit sehr persönlichen Worten: "In den zurückliegenden Jahren erzielte Axel Feldhoff ganz herausragende Erfolge. Er hat das Cluster West zu einer hervorragenden Gemeinschaft geformt und mit seinem Führungsstil eine spürbare Kultur der Zusammengehörigkeit geschaffen."



