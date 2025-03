Plusserver ernennt Peter Höhn zum neuen Chief Commercial Officer (CCO). Auf dieser Position ersetzt er Manuel Ohnacker, der bereits im September 2024 zu dem IT-Dienstleister Evoila gewechselt ist.

Höhn verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Cloud-Branche und im Channel-Business. Die vergangenen acht Jahre verantwortete er das Service-Provider-Geschäft bei VMware. Davor leitete er fast vier Jahre lang die Abteilungen Sales, Presales und Marketing bei dem französischen Cloud Provider OVHcloud in Deutschland. Von 2005 bis 2013 war Höhn für die Bereiche Sales, Marketing und Finanzen bei der der Eurodata Unternehmensgruppe, einem saarländischen Rechenzentrumsbetreiber, zuständig. Außerdem bringt der Wirtschaftsinformatiker Expertise aus dem Produktmanagement und der Digitalisierung von Geschäftsprozesse aus seiner Zeit bei SAP (2002-2005) zu Plusserver mit.

