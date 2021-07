In dieser Position ist der 47-Jährige für die Strategie, für das Go-to-Market der Produkte und Lösungen sowie für den Ausbau des Partner-Ökosystems der Plusserver-Gruppe verantwortlich. Wallner übernimmt die Position des CEO von Dr. Oliver Mauss, der diese Rolle auf eigenen Wunsch übergibt und dem Unternehmen noch eine Zeit als Berater zur Seite steht.

Durch seine fast 22-jährige Tätigkeit bei NetApp hat Wallner viele Erfahrungen beim Ausbau und in der Führung von Vertriebsteams sammeln können. Bei Plusserver wird sein Fokus darauf liegen, Kundenbindungen zu stärken und das Angebot des Gaia-X-Gründungsmitglieds auf die sich derzeit bietenden Kundenanforderungen im Bereich der Datensouveränität auszurichten.

Nun freut er sich mich darauf, ein Unternehmen in Deutschland zu leiten: "Die Plusserver-Gruppe deckt mir ihren Lösungen und mehr als 20 Jahren an Erfahrung in der Digitalisierung und beim Cloud Computing den Marktbedarf für IaaS und Managed Cloud Services vollständig ab. Das ist der perfekte Partner für die digitale Transformation im deutschen Mittelstand. Plusserver kann Unternehmenskunden helfen, sich auf die geschäftsrelevanten und unternehmenskritischen Themen zu fokussieren", sagte der frischgebackene CEO.

Seine Karriere in der IT-Industrie begann Alexander Wallner unmittelbar nach seinem abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaft 1999 bei der m+s Elektronik AG.

