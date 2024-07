Chétrit ist seit 2016 bei Kudelski Security beschäftigt, in dieser Zeit bekleidete er dort verschiedene Managementpositionen. Zuletzt war er als EMEA-Chef für den Ausbau von Kudelskis Geschäft in dieser Region (Europa, Nahost, Afrika) verantwortlich. In den vergangenen Monaten hat Chétrit mit dem bisherigen Kudelski Security-CEO Jacques Boschung eng zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Das Unternehmen bedankt sich bei Boschung und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.

In seiner neuen Funktion als CEO soll Chétrit gemeinsam mit André Kudelski, dem Sohn des Kudelski-Gründers Stefan Kudelski, dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen weiter profitabel wächst und in weitere Länder expandiert. Derzeit ist Kudelski Security auf drei Kontinenten vertreten, neben der Schweiz und den USA, gibt es Länderniederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Indien, Taiwan und in Singapur.

Die Wurzeln des Unternehmensgruppe reichen bis ins Jahr 1951 zurück. Damals, begann man dort mit der Herstellung von Tonbandgeräten, in den 1990er Jahren folgte die Fertigung von Festplattenrekordern. Über die Entwicklung eines Verschlüsselungssystems fürs Bezahlfernsehen (etwa für Sky Deutschland) kam 2012 das IT-Security-Business dazu. Im Juni 2024 wurde Kudelski Security von CrowdStrike als Europas Managed Security Service Provider (MSSP) des Jahres ausgezeichnet.

2024 gibt es vier Geschäftsbereiche in der Kudelski-Gruppe:

Medienlösungen für die digitale Unterhaltungsindustrie

Cyber-Security-Services für Unternehmen und die öffentliche Hand (Kudelski Security, gegründet 2012)

öffentliche Zugangssysteme

End-to-end-IoT-Lösungen

Der neue Kudelski-Security-CEO Chétrit möchte die die eigenen KI-gestützten IT-Security-Dienste weiterentwickeln, um auch neuartige Cyberbedrohungen schneller zu erkennen und unschädlich zu machen.

Chétrit hat einen Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften an der Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes sowie einen Master of Business Administration-Abschluss an der École des hautes études commerciales (HEC) Paris erworben. Danach sammelte er von 2002 an Berufserfahrung bei Unternehmen wie Hyperion (heute: Oracle) sowie bei diversen Spezialanbietern von Netzwerk-, Security- und Telekommunikationstechnologien.

