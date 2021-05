Es ist René Claus, und er kommt vom Sophos-Wettbewerber Eset, bei dem er die letzten fünf Jahre bei der Identifizierung und Erschließung neuer Geschäftsfelder mithalf. Dabei kam Claus mit zahlreichen MSPs (Managed Service Providern) und Cloud-Distributoren in Berührung. Vor dem Engagement bei Eset arbeitete Claus zehneinhalb Jahre lang (Dezember 2005 bis Mai 2016) im Bereich Business Development bei dem Value Added Distributor ADN.

Als Channel Account Executive MSP Zentraleuropa ergänzt Claus das MSP-Channel-Team von Andreas Buttler, der als Channel Account Manager seit 2017 für Sophos' MSP-Channel-Strategie, fürs Marketing sowie für den Ausbau des MSP-Geschäfts in der Region verantwortlich zeichnet.

