Rommel bringt Expertise in den Bereichen Business Development, Marketing, Presales, Sales und Management in der IT-Branche mit zu AMD - etwa aus seinem 16,5-jährigen Engagement bei HP Deutschland, wo er zuletzt als Sales Manager für den Bereich Commercial Channel Computing zuständig war. Davor betreute er auf verschiedenen Positionen das Netzwerk- und Storage-Geschäft der heutigen HPE, zuletzt als Head of EMEA Presales mit Verantwortung für das indirekte Business im Marktsegment Infrastruktur- und Cloud-Lösungen.

Mit Stephen Rommel als Senior-Manager "Commercial Channel Sales" möchte der Chiphersteller AMD sein Channel-Marketing und das indirekte Business Development in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausbauen. Ferner soll Rommel die Geschäftsbeziehungen zu den AMD-Partnern verbessern.

