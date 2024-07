Auf dieser Position ist Melles bereits seit Mai 2024 für den Channel von Appian in Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH), in Osteuropa und in Frankreich verantwortlich.

Melles kommt von der Software AG, wo er fast fünf Jahre lang das Partnermanagement in DACH verantwortete und auf dieser Position den Channel für den Darmstädter Softwarehersteller aufbaute und stetig erweiterte. Zuvor hatte er über zehn Jahre lang verschiedene führende Positionen im Partnermanagement bei der Deutschen Telekom AG inne. Seine Aufgabe bei Appian ist es nun, neue Vertriebspartner zu gewinnen, um damit das Geschäftsvolumen des Softwareherstellers in Mitteleuropa zu erhöhen.

Für Melles beruht das Partnergeschäft auf dem Aufbau und der Pflege starker und dauerhafter Beziehungen, von denen alle Beteiligten, vor allem natürlich die Kunden, profitieren: "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile", hier zitiert Melles den griechischen Philosophen Aristoteles.

Sabine Bührer, ebenfalls seit Mai 2024 Area Vice President Central Europe bei Appian, freut sich, mit Manuel Melles einen erfahrenen Channel-Experten in ihrem Team zu haben: "Wir sind überzeugt, dass seine umfangreiche Erfahrung und sein strategischer Ansatz einen entscheidenden Beitrag dazu leisten werden, unsere Partnerschaften zu stärken und unser Wachstum in Zentraleuropa weiter voranzutreiben."

Die Software von Appian hilft Kunden, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, um damit die Betriebsabläufe effizienter zu machen. Das US-amerikanischen Unternehmen ist bereits seit 2012 in DACH und Frankreich vertreten. Seit 2019 hat Appian die Zahl der Beschäftigten in dieser Region um 110 Prozent erhöht. Zu den größten Kunden des Low-Code-Plattform-Anbieters zählen unter anderem die Bayer AG, Sanofi, Bankhäuser sowie Ämter und Behören. Unter den Appian-Partnern finden sich Systemintegratoren wie Bechtle und Infosys.



