Der bisher für diese Region verantwortliche Channel-Chef von Citrix, Torben Sebens, ist zwischenzeitlich zu VMware gewechselt, wo er eine ähnliche Position bekleidet: Senior Director, Partners & General Business, Central EMEA Region (Zentral- und Osteuropa mit Russland).

Lesetipp: Arbeitswelten 2027

Jorge Soares kommt von Veritas, wo er seit April 2015 als DACH-Channel- & Distribution-Director arbeitete und die Channel-Beziehungen nach Veritas' Abspaltung von Symantec neu aufbaute. Zuvor war Soares knapp drei Jahre bei Symantec in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig. Von 2001 bis Juni 2012 war er Sales Director DACH bei Dell EMC.

Jorge Soares, Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH), ist in Portugal geboren und lebt seit 1968 in Deutschland. Neben seiner Muttersprache Portugiesisch beherrscht er auch sehr gut die Deutsch, Englisch und Spanisch. In seiner neuen Rolle als Partner Director Channel bei Citrix Zentral- und Osteuropa berichtet direkt an Luca Marinelli, Vice President Partner Sales EMEA (Europa, Nahost und Afrika).