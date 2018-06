Seit dem 1. Juni 2018 verantwortet Thomas Huber das Partnergeschäft von Trend Micro in Deutschland. Er übernimmt diese Aufgabe als Channel-Direktor von Martin Ninnemann, der sich ab sofort als Director Enterprise Sales ausschließlich auf den Vertrieb an Enterprise-Kunden konzentrieren wird.

Huber kommt von Arrow ECS Deutschland, wo er mehrere Jahre lang erfolgreich den Vertrieb leitete und zuvor als Regional Director tätig war. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen leitende Positionen im Vertrieb und im Partnergeschäft bei Citrix Systems und VMware. Davor, von 2000 bis 2005, arbeitete der 45jährige als European Business Development Manager bei dem Value Adde Distributor Computerlinks, der 2013 von Arrow ECS übernommen wurde. In seiner neuen Position bei Trend Micro berichtet Thomas Huber direkt an Frank Schwittay, Vice President Europe.

Und der zeigt offen seine Begeisterung, den Virtualisierungsfachmann für sein Unternehmen gewonnen zu haben: "Wir freuen uns sehr, Thomas Huber als neuen Channel Director gewonnen zu haben. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Bereich Channel und Distribution und einer herausragenden Reputation in der deutschen Partner-Landschaft bringt er die besten Voraussetzungen für seine neue Aufgabe mit."

Huber soll sich insbesondere um den Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu strategischen Partnern bemühen, um den Vertrieb von komplexen Lösungen erfolgreicher zu gestalten. Auch eine intensivere Zusammenarbeit mit den Distributoren, die zukünftig für Trend Micro eine noch größere Bedeutung haben sollen - in Deutschland sind das Arrow ECS, Ingram Micro und Westcon Security - liegt in dem Verantwortungsbereich von Huber.

Der frischgebacken Channel-Direktor brennt schon darauf, bei Trend Micro richtig loslegen zu dürfen: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem schlagkräftigen Team und in enger Zusammenarbeit mit dem Marketing das Partnergeschäft von Trend Micro weiter auszubauen. Ein starker Channel ist eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Business und wir werden unsere Partner und unsere Sales-Teams noch näher zusammenbringen. IT-Security wird für Unternehmen jeder Größe immer wichtiger und wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern die digitale Welt sicherer machen."

Lesetipp: Trend Micro unterstützt FBI bei der Jagd nach Cybe-Ganoven

Martin Ninnemann wiederum ist happy, sich endlich seiner Aufgabe als Director Enterprise Sales bei Trend Micro Deutschland widmen zu können. Der Diplom-Ingenieur ist bereits seit 30 Jahren im Channel tätig, zuerst bei diversen Systemhäusern, und danach ab 2005 im indirekten Vertrieb der IT-Security-Branche. Bevor Ninnemann 2011 zu Trend Micro stieß, war er bei CheckPoint und Kaspersky beschäftigt.