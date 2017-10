So betreibt der Softwarehersteller ab sofort in Frankfurt am Main den ersten Standort am deutschsprachigen Markt. Das Büro befindet sich in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Flughafens und wird dort von Klaus Kahle geleitet.

Der Geschäftsstellenleiter hat nun im September 2017 Jürgen Stelter als Channel Development Manager eingestellt. Stelter soll den Vertrieb in Deutschland in Schwung bringen. Der Standort Frankfurt wurde gewählt, da sich dort auch das deutsche Rechenzentrum von Datto befindet, in dem das Unternehmen bereits länger seine Backup-Lösungen hostet.

Interessant für Systemhäuser

Diese Software zur Sicherung und Wiederherstellung von Daten offeriert Datto aus dem eigenen Rechenzentrum. Zu den bevorzugten Resellern von Datto zählen dabei IT-Dienstleister, Systemhäuser und Managed Service Provider, die wiederum diese Backup-Services mittelständischen Kunden weiter verkaufen sollen. Exklusivdistributor von Datto in Deutschland ist Ebertlang (ChannelPartner berichtete).

Vor seinem Engagement bei Datto war Stelter unter anderem in führenden Positionen bei Seagate und Quantum Storage tätig. Insgesamt bringt der neue Channel Development Manager 30 Jahre Erfahrung aus dem Channel in der IT-Branche mit zu Datto.