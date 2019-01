Joerg Endemann kommt von Wolters Kluwer zu Dropbox. Bei dem Kölner Software-Anbieter war er die vergangenen zwei Jahre als Channel Manager Germany tätig. Von 2011 bis 2017 verantwortete Endemann das Channel-Development bei EMC (heute: Dell EMC).

Seine Karriere in der IT-Branche startete der Manager als Werkstudent bei Fujitsu Siemens Computers (FSC; heute: Fujitsu), bevor er 2005 zu NetApp wechselte. Dort war Endemann zuerst als Partner-Manager für die Beziehungen zum NetApp-Distributor FSC zuständig, um 2008 das komplette Distributions-Management zu übernehmen.

Endermann hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg (Abschluss: Diplom-Ökonom) und and der Fachhochschule Koblenz (Abschluss: Diplom-Betriebswirt) studiert. In seiner Freizeit spielt der Hamburger gerne Schach und Basketball.