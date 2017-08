AWS-Konkurrent Tintri arbeitet seit Beginn an (Firmengründung: 2008) mit dem Channel zusammen. Die guten Beziehungen zu den Vertriebspartnern in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) soll nun Max Schletzbaum ausbauen. Seine Aufgabe wird darin bestehen Partner-Accounts zu pflegen und die Reseller aktiv dabei unterstützen, Tintris Kundenstamm zu vergrößern.

Der neue Channel-Chef bei Tintri DACH ist bereits seit über 15 Jahren in der IT-Branche tätig. Er bringt Erfahrungen aus dem Channel, dem Direktvertrieb und aus dem Technologiebereich mit. Bevor Schletzbaum bei Tintri anheuerte, hatte er die Rolle des Channel Partner Managers DACH bei Zerto inne, wo er das Channel-Angebot des Unternehmens in der deutschsprachigen Region ausbaute und Partnern im "Daily Business" unter die Arme griff.

Davor war Schletzbaum als Distribution-Manager bei Commvault maßgeblich an dem Aufbau des Channels beteiligt. Außerdem half er dort mit, eine Strategie für Dienstleister in der DACH-Region zu entwickeln. Davor hatte der Manager Positionen in der Kundenbetreuung bei EMC inne. Zwischenzeitlich war Schletzbaum als Account Manager bei dem von Avnet übernommenen Distributor Orchestra beschäftigt.