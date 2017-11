Claus Schmidt kommt von Qlogic, wo er bis zuletzt als Channel Manager Central and Eastern Europe agierte. Nun besetzt er endlich die seit mehreren Wochen vakante Stelle des Channel Managers DACH bei Zerto, die nach dem Wechsel von Max Schletzbaum zu Tintri so lange nicht besetzt werden konnte (ChannelPartner berichtete).

Vor seiner Tätigkeit bei Qlogic und Zerto bekleidete Schmidt leitende bei BackBone Software, NetApp und 3Com. Nach über 20jährigem Dienst in der IT-Branche, während welchem er sich vielseitige Channel-, Vertriebs- und Technologiekenntnissen aneignen konnte, ist Schmidt nach Ansicht des Zerto-Managements dazu prädestiniert, die bei dem Cloud-Spezialisten bereits bestehenden Beziehungen zu Partnern in der DACH-Region auszubauen. Schmidt soll diese Partner in die Lage versetzen, Lösunge für hohe IT-Resilienz in der Cloud bereitzustellen.

Und er freut sich schon riesig auf seine neue Aufgabe: "Es ist etwas Besonderes zu diesem spannenden Zeitpunkt, wenn Unternehmen überall auf die Cloud und die damit verbundene Flexibilität blicken, bei Zerto einzusteigen", so Schmidt in seiner Antrittsrede.

"Da wir in EMEA weiter expandieren, ist es wichtig, dass wir vor Ort die richtige Expertise haben, um diesen Wachstumstrend fortzusetzen", begründet Peter Godden, VP EMEA bei Zerto, seine Entscheidung für Schmidt. "Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung ergänzt Claus unser Team perfekt."