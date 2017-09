Borisic soll das Marketing für die Gigaset pro-Produktlinie in Deutschland, Österreich und in der Schweiz verbessern. Für diese Aufgabe wurde er ausgewählt, weil er mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen IT und TK mitbringt - insbesondere in den Bereichen Verkauf und Distribution.

Baresic arbeitet bereits seit August 2012 bei Gigaset, zunächst als Vertriebsmanager für West-, Nord- und Ostdeutschland. Davor war er als Key Account Manager, Vertriebsmanager und Vertriebsleiter in der IT- & TK-Vertriebslandschaft tätig, unter anderem bei den TK-Distributoren ENO, NTplus (heute Also) und Delo, ferner bei Rainbow IT, bei Arvato und bei der mittlerweile insolventen Maxdata.

In seiner neuen Rolle als Channel Marketing Manager Business Customers soll Baresic verschiedene Marketingaktivitäten in Angriff nehmen, unter anderem die Gigaset pro-Website und das Partner-Portal auf Vordermann bringen. Darüber hinaus soll er das Toolkit für den Vertriebskanal in der DACH-Region modernisieren, die Partnerschaften mit Fachhändlern und Endverbrauchern ausbauen sowie die Präsenz von Gigaset pro am Markt erhöhen.