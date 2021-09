Bereits zu Beginn des Jahres 2021 hat Radar Cyber Security Gregor Mittermaier als Channel Sales Manager gewinnen können. In dieser Rolle soll der Österreicher die Partnerakquisition des Unternehmens in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) vorantreiben.

Gregor Mittermaier bringt eine über 20-jährige Vertriebserfahrung aus Tätigkeiten bei IT-Herstellern und Distributoren zu Radar mit. Von 2017 bis 2021 war der 51-Jährige beim österreichischen Ableger des Distributors TIM AG für das Channel-Development-Geschäft tätig, ehe er dort in den Vorstand aufrückte. Weitere Stationen in der Berufslaufbahn von Mittermaier waren Arrow ECS (Business Unit Lead DataCenter), NetApp (Channel und Sales Österreich), HPE (Regional Sales Manager Austria), Actebis Peacock (Marketing und Produkt-Management), Tech Data (Manager PCC EMEA), IBM und Vobis.

Der Diplomingenieur ist überzeugt, mit Radar Cyber Security kontinuierlich über den Marktdurchschnitt wachsen zu können: "Wir wollen unser Partner-Ökosystem in der DACH-Region stärken und in naher Zukunft auch im westeuropäischen Raum strategische Partner gewinnen. Wir unterstützen unsere VARs (Value Added Reseller) und MSSP-Partner (Managed Security Service Provider) über den gesamten Sales Cycle hinweg und bieten ihnen mit klaren Marktvorteilen nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten."

In seiner neuen Position als Manager Channel Sales bei Radar Cyber Security berichtet Mittermaier an Sebastian Michels, Head of Global Sales bei dem 2011 gegründeten Unternehmen. Der Vertriebsleiter freut sich, mit Gregor Mittermaier einen äußerst erfahrenen Channel-Profi mit technischem Background im Team zu haben.

