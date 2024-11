Der Diplombetriebswirt (TH Köln) ist bereits seit 25 Jahren beruflich tätig. Seine Laufbahn begann Maue 1999 bei Siemens. Dort stieg er rasch auf - vom Financial Architect über die Stelle des kaufmännischen Leiters bis hin zur Position als Abteilungsleiter Business Services. Nachdem sich Siemens Enterprise Communications 2013 in Unify umbenannt hatte, war Maue dort noch weitere drei Jahre tätig - zuletzt als Vizepräsident Business Consulting und Sales. Auch nach der Übernahme von Unify durch Atos 2016 blieb der Manager dem Unternehmen treu - bis Juni 2021.

Danach leitete Maue über ein Jahr lang die Professional & Managed Services bei Bechtle, bevor er im Oktober 2002 zu dem Leipziger IT-Netzwerk- und -Security-Dienstleister Klopfer wechselte - als Head of IT & Services Operations und Mitglied der Geschäftsleitung.

"Das war eine spannende Zeit", erinnert sich Maue bei LinkedIn. Nun freut er sich aber, die Geschäftsführung bei der1991 von Christian Gehrke gegründeten Computer Manufaktur in Berlin zu übernehmen. Dieser IT-Dienstleister ist Mitglied der Connexta-Gruppe, die sich Ende Oktober 2024 nochmal verstärkt hatte (ChannelPartner berichtete)

Connexta-Chef Jens Stief findet es toll, dass Jan-Patrick Mauer die Altersnachfolge bei der Computer Manufaktur übernimmt: "Ich freue mich auf eine wirksame und angenehme Zusammenarbeit, um die Computer Manufaktur auf das nächste Level zu heben", so Stief via LinkedIn.



