Die gesamte Sopra Steria-Gruppe zählt 2.700 Mitarbeiter hierzulande, weltweit sind es 56.000. Die in Frankreich gegründete Unternehmensberatung hat 2004 Mummert Consulting übernommen.

Unter dem Brand "Next" vermarktet Sopra Steria ihr Beratungsportfolio für das Topmanagement in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. 4.000 Consultants in 30 Niederlassungen arbeiten europaweit für Sopra Steria Next, in Deutschland sind es nach Unternehmensangaben in Linkedin zwischen 201 und 500 Beschäftigte.

Sopra Steria-Vorstand Frédéric Munch definiert das Tätigkeitsfeld von Next so: "Hier kombinieren wir Business-Consulting mit IT-Expertise und positionieren uns so als Strategie- und Umsetzungspartner für die digitale Transformation unserer Kunden. Wir sind überzeugt, dass gerade diese Verknüpfung erforderlich ist, um den Digitalisierungsrückstand aufzuholen und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und öffentlicher Verwaltung sicherzustellen. Es geht darum, ganze Geschäftsmodelle zu hinterfragen und zu adaptieren. Und das gelingt nur mit Business-Expertise in Verbindung mit Technologie-Know-how und entsprechender Umsetzungskompetenz."

Dieses Profil möchte Munch nun schärfen und hat hierfür Michael Buttkus die Leitung von Sopra Steria Next in Deutschland übertragen. Die vergangene zwei Jahre hatte Ulf Glöckner diese Position inne. Er steigt nun auf Konzernebene von Sopra Steria Next auf und übernimmt dort die neu geschaffene Rolle des Public Sector Practice Lead.

Buttkus kommt von der Management- und Strategieberatung Horváth und bringt von dort eine fast 20-jährige Erfahrung in den Bereiche Unternehmenstransformation, Performance Management, Digitalisierung und Implementierung zu Sopra Steria Next mit. Zuletzt war bei Horváth als Equity Partner für die Märkte Handel, Konsumgüter, Medien und Entertainment verantwortlich. Seine berufliche Karriere startete der Diplom-Kaufmann 2000 bei Accenture, davor hat Buttkus an der Freien Universität Berlin und an der Universität Bielefeld studiert.

Nun freut er sich darauf, Teil des Managementteams von Sopra Steria Next zu werden, um dort das Serviceportfolio und die Marke nachhaltig am Markt zu etablieren.

"Mit Michael Buttkus haben wir einen Senior Partner für diese wichtige Position gewonnen. Seine umfassende Expertise und langjährige Erfahrung werden dazu beitragen, unser Profil als Managementberatung und Schnittstelle zwischen Technologie und Business weiter zu schärfen und zusätzliches Wachstumspotenzial zu schaffen", so der Sopra-Steria-Vorstand Munch weiter.



