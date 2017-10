Diese Position hat er bereits seit September2017 inne. Grois soll zusätzliche Endkunden-Accounts in Österreich für Sophos gewinnen, aber sich hauptsächlich um die Betreuung und Erweiterung der Partnerlandschaft in Austria kümmern.

Der Diplom-Ingenieur in Nachrichtentechnik und Elektronik kann auf 35 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen Sales, Marketing und Großkundenprojekte zurückgreifen. Letzte Station seiner beruflichen Laufbahn war Kaspersky Lab Österreich, wo er als Corporate Account Managers Austria für den österreichischen Markt verantwortlich zeichnete und die Anzahl der Partner in den letzten drei Jahren in der Alpenrepublik verdoppelte.

Personalmeldungen der Kalenderwoche 39/2017

Sophos baut sein Marketing-Team in der DACH-Region aus. Die operative Team-Führung übernimmt die neue Senior Marketing Managerin Daniela Stolz. Personalmeldungen der Kalenderwoche 39/2017

Der US-amerikanischer Security-Spezialist Tanium hat Olav Strand als Regional Vice President Central Europa verpflichtet. Personalmeldungen der Kalenderwoche 39/2017

Backup-Anbieter Datto eröffnet sein erstes Büro in Deutschland. Neuer Channel Development Manager in Frankfurt ist Jürgen Stelter. Personalmeldungen der Kalenderwoche 39/2017

Thomas Feil ist neuer Channel Director bei Veritas. Er soll das Partnergeschäft in der Region Zentraleuropa ankurbeln.

Lesetipp: Neuer Kommunikationschef bei Eset

Vor seiner Tätigkeit bei Kaspersky Lab war Grois über sieben Jahre im Lösungsverkauf in der Gesundheitsbranche bei Agfa und Siemens Healthcare beschäftigt. Zu den weiteren Stationen gehörten Positionen im Vertrieb von Software und Hardware in den Branchen Telekommunikation, Industrie und Fertigung, Banken und Versicherungen und Dienstleistung im deutschsprachigen Raum und in den ehemaligen Kronländern (Slowenien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Schlesien, Kroatien, Bosnien und Serbien).