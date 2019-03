Der neue DACH-Chef möchte mehr Kunden für Symantec gewinnen und die Qualität der Security-Produkte aufrechterhalten. Symantecs Beziehungen zu den Vertriebspartnern sollen "vertieft werden".

Härtner arbeitet fast schon 30 Jahre in der IT-Branche, die meiste Zeit war er in Security-Unternehmen tätig, so zum Beispiel fünf Jahre bei F5 Networks. In dieser Zeit verdoppelte er dort das Team und verdreifachte den Umsatz. Als General Manager DACH bei Avaya stand er an der Spitze einer 2.500 Personen starken Organisation und baute die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens deutlich aus. Darüber hinaus arbeitete er sieben Jahre in verschiedenen Positionen bei Cisco. Als Regional Sales Manager baute er dort das Geschäft mit Service Providern und anderen Tier-1-Channel-Partnern aus.

"Ich war vom Portfolio und der Art und Weise, wie Symantec den heutigen Sicherheitsherausforderungen der Kunden gerecht wird, sehr beeindruckt", so begrünet Markus Härtner seinen Weggang von NCR. "Deutschland ist eine wichtige Region für uns", erklärt Stuart Henderson, Senior Vice President, EMEA, Symantec. "Mit Markus Härtner im Team habe wir eine herausragende Führungspersönlichkeit, die den Kunden zuhört."

Thomas Hoffmann, Country Director von Symantec Deutschland, wird an Markus Härtner berichten.