Gleichzeitig übernahm der 43-jährige den Vorsitz der Geschäftsführung bei der Fujitsu Services GmbH. Auf dieser Position ist Müter für Fujitsus Services-Geschäft in der DACH-Region verantwortlich; er berichtet direkt an Paul Patterson, CEO der Europa-Region beim japanischen IT-Anbieter.

In seiner neuen Funktion soll Müter für profitables Wachstum sorgen und Fujitsu als Cloud Native- und Digital Consulting-Anbieter etablieren. Die Partnerschaften mit Softwarehäusern (ISV) und Hyperscalern liegt ihm dabei besonders am Herzen. Zu Fujitsu kam Müter im Jahr 2015. Zuletzt leitete er dort den Services-Bereich in Mittel- und Osteuropa und war unter anderem für den Einsatz von Multi-Cloud- und Hybrid-IT-Lösungen zuständig.

Davor arbeitete er als Head of CFO Consulting bei Arvato Systems. Diese Stelle trat er 2014 an, nachdem er als Senior Manager Corporate Development und vorher als Head of IT Process and Project Management bei der Joh. Stiegelmeyer & Co. GmbH tätig gewesen war. Begonnen hatte Müter seine Karriere in der IT-Branche 2003 als Project Manager bei Siemens Business Services.

