Das fröhliche "Bäumchen-wechsle-dich"-Spiel in der IT-Security-Branche geht weiter. Nachdem Anfang April Holger Suhl ebenso wie im Mai 2017 Uwe Rehwald von Kaspersky zu Esetgewechselt sind (ChannelPartner berichtete), kommt der neue General Manager der DACH-Region von Kaspersky Lab, also der Nachfolger von Suhl, ebenfalls von einem Mittbewerber. Milos Hrncar, bis vor kurzem noch bei McAfee, wird ab sofort die Geschäfte von Kaspersky Lab in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen.

Bei McAfee war Hrncar drei Jahre lang als Regional Channel Sales Director Central and North Europe für die Vertriebsstrategie in dieser Region verantwortlich. Auf dieser Postikon leitete er ein Geschäfts- und Go-to-market-Programm für mehr als 70 Länder. Zwischen 2013 und 2015 fungierte er als CEO/President im Bereich VAD (Value Added Distribution) bei der Midis Group. Davor sammelt Hrncar Führungserfahrung fast 20 Jahre lang unter anderem bei Citrix, Microsoft und Accenture.

Der gebürtige Slowake hat seinen Master of Sciene in Elektrotechnik an der Universität Zilina (Slowakei) und in Telekommunikation an der Universität Karlsruhe erworben. Milos spricht außer seiner Muttersprache auch noch tschechisch, deutsch, englisch, spanisch, französisch und russisch.

Bei Kaspersky möchte Hrncar das Wachstum in der DACH-Region strategisch vorantreiben - mit starkem Fokus auf Weiterentwicklung bestehender und Etablierung neuer Vertriebskanäle. "Der Weg des Wachstums führt nur über den Channel. Wir legen daher wie gehabt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Distribution, dem Fach- und Systemhandel sowie mit Managed Service Providern. Gerade im Enterprise-Bereich und im industriellen Umfeld sehe ich in naher Zukunft bei der Geschäftsentwicklung riesiges Potenzial", so Milos Hrnca.

"Meine Geschäftsphilosophie fußt auf langfristig angelegtem Wachstum und Profitabilität", so der neue DACH-Chef von Kaspersky weiuter. "Bei Kaspersky Lab finde ich hierfür ideale Bedingungen vor. Mit unserem Produkt- und Service-Portfolio bedienen wir alle wichtigen Marktsegmente. Unsere innovativen Lösungen schützen sowohl Heimanwender als auch mittelständische Unternehmen und große Konzerne im Kampf gegen die sich verschärfende Cybergefahrenlandschaft."

Auch die frischgebacken Europa-Chefin von Kaspersky, Ilijana Vavan, ist froh, einen derart polyglotten Manager mit Führungserfahrung im Technologie- und Cybersicherheitsbereich bei sich im Team zu wissen: "Die Position des General Managers für die DACH-Region erfordert Führungsstärke, Unternehmergeist, einen Fokus auf Geschäftswachstum sowie tiefgreifende Cybersicherheits- und Managementerfahrung. Wir freuen uns sehr, Milos Hrncar als die hierfür passende Führungskraft bei uns begrüßen zu dürfen".